峰迴路轉！FIFTY FIFTY Keena控安聖日心理操縱回ATTRAKT懷抱，ATTRAKT宣布與其他成員解約

2023年夯曲〈Cupid〉原唱女團FIFTY FIFTY，與經紀公司ATTRAKT、外包管理及製作音樂之公司The Givers，三方合約糾紛官司從6月糾纏至今，今（23）日又有重大進度。

FIFTY FIFTY今年6月一狀告上法院公司ATTRAKT違約，理由是不顧成員身體狀況、收益結算不實等，而ATTRAKT反倒認為是外包公司The Givers失職，ATTRAKT代表全洪准不斷向媒體控訴The Givers代表安聖日煽動FIFTY FIFTY等惡行惡狀。

*前情提要：FIFTY FIFTY與公司ATTRAKT糾紛昨開庭：違反合約破壞信賴vs錯在外包公司，仍願繼續合作‎

事情來到本月16日後便有了重大轉變，成員Keena正式撤銷上訴回到ATTRAKT懷抱、站到代表全洪准一邊，20日接受《Dispatch》（D社）採訪，談了相當多自己、成員及成員父母被安聖日煽動、Gaslighting（心理操縱）的細節，ATTRAKT也公開安聖日打給Keena父親的電話錄音內容直指安聖日「誘騙成員」。



今日，ATTRAKT正式宣布已在19日與Keena之外的三名成員Saena、Sio與Aran解除合約，指責三名成員嚴重違反合約確未進行任何糾正已及反省，將繼續討論如何應對三名成員。

ATTRAKT在這期間數度喊話希望FIFTY FIFTY「不要被貪婪的大人們操控」，如今大動作解約，外界看來真的是「心死了」，也好奇FIFTY FIFTY會選擇以Keena為中心重組，還是會讓Keena solo出道。

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