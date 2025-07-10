【韓網熱門】涉嫌詐騙2900億禁止出境，竟藉口「兒子是偶像」求解禁！所屬社保持沉默

據韓媒OSEN報導，A某涉嫌詐騙2900億韓元而被禁止出境，曾以「次子是偶像歌手」為由申請解除禁令，但遭到法院駁回。

A某涉嫌自2022年9月起的1年5個月期間，以保證高收益為名從受害者手中集資共計2919億韓元。 調查期間，法務部應警方請求，自2024年4月起對A某實施出境禁令，並每月延長。

今年3月，A某對出境禁令的延長提出行政訴訟，稱因業務需要必須出國出差，出境限制將對公司經營造成重大損失：「我積極配合調查、家人也都住在韓國，尤其次子目前作為偶像歌手活動，沒有潛逃海外的可能性」。

對此，法院認為A某嫌疑重大、涉案人數多、調查曠日廢時，一旦出國有可能不配合警方傳喚；對於 「兒子是偶像，沒有潛逃之虞」的說法，也不予採信。

OSEN試圖聯繫該偶像成員所屬經紀公司以瞭解立場，但截至目前尚未取得回覆。



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韓國網友評論：

1. 2900億??? 天吶，這輩子第一次看到這麼大的規模

2. 騙什麼能騙到這麼多啊

3. 賣掉一座城市也就這價格吧？

4. 即便是防彈少年團、世界級偶像團的C位成員，也還不起2900億吧，簡直瘋了

5. 要償還2900億的話，得在魷魚遊戲連續贏5次才行吧

6. 之前就出過新聞報導，是不太有名的團和成員，即便看到名字也不認識...

7. 聽說是龐氏騙局的公司代表... 一路牽扯下來，總金額高達2900億

8. 為什麼拿兒子當藉口？ 偶像是什麼了不起的官位嗎，難道有什麼權利嗎

9. 既然兒子是偶像，就更應該償還才對啊

10. 現在選拔練習生不僅需要調查有無校園暴力前科，就連父母犯罪前科也需要調查，真不容易啊

11. 我想起來了，是曾經用蘇志燮擔任代言的那家公司耶，說是NFT投資手段，在BJ（直播主）和實況主們鬧得很兇的那段時間出來的

12. 一看就是想出賣兒子當擋箭牌、自己逃跑，唉喲

13. 稍微查了一下，父母倆簡直是聯手騙到底... 爸爸是牧師，搞了個空殼公司，媽媽弄了個福利基金會，再讓基金會投資爸爸公司股票來進行變相贈與，還給兒子們安排職位發工資、給他們炒股的錢...

14. 瘋了吧... 老爸真是給兒子臉上抹黑

15. 這種事不該怪兒子吧？ 有這種父母，只會擋了兒子的前途

出處：https://theqoo.net/hot/3819187697

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