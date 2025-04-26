《PEAK TIME》冠軍「兼差男團」VANNER鹹魚翻身兩年，與兩經紀公司突結束合約

曾有「打工男團」、「兼差男團」稱號的選秀《PEAK TIME》冠軍男團VANNER，稍早由KLAP娛樂宣布解約，內容提到是隨著VT娛樂與VANNER的合約結束而結束，令粉絲VVS錯愕不已。

VANNER（成員泰煥、GON、慧成、成國及泳光）2019年出道，2023年登上男團競演節目《PEAK TIME》，因為擁堅強實力卻還需另外靠打工以養家和發片而爆紅，最終順利挾帶龐大人氣拿下冠軍，奪冠後發片成績也翻倍跳。要知道，VANNER原本所屬的VT娛樂僅代表一人加上VANNER成員五人，規模相當小，但在VANNER奪冠後，VT娛樂迅速與較大型的KLAP娛樂簽訂合作管理，回歸成績能取得亮眼成績或多或少有KLAP娛樂「資本的力量」。



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〈《PEAK TIME》奪三億冠軍VANNER，昔邊打工邊在地下室蝸居練舞，今與他家經紀公司簽約合作！〉‎

當年宣布的兩經紀公司合作契約是簽三年，現在僅屆兩年就終止合約。KLAP娛樂透過VANNER X宣布：「藝人VANNER自2025年5月3日與原所屬公司VT娛樂的專屬合約終止，因此與本公司簽訂之經紀代理合約也將結束。非常感謝VANNER在過去2年裡展現出的真誠的態度和不懈的努力，以及透過各種活動傳達的無窮能量。最重要的是真心感謝一直以來給予VANNER愛和支持的VVS各位粉絲。雖然與VANNER的正式合約即將結束，但本公司將持續積極支援，以確保今後所需的業務如期進行。」聲明開頭與文末都感謝VVS且祝福VANNER前程。



粉絲VVS大概都難以接受，畢竟VT娛樂和VANNER算是擁革命情感，唯一的代表兼工作人員都曾為了「VANNER」這塊招牌而艱辛，而被視為相對強大靠山的KLAP娛樂竟也隨之結束合作，何況VANNER才剛發生‎他家經紀公司MZMC旗下新女團VVS撞名自家粉絲名VVS之事。有VVS認為現況對VANNER或VVS都非常不利，持續請大家關注撞名爭議，有VVS則發現VANNER商標在成員自己手上而非VT娛樂，加上成員團魂十足，對他們的未來擁信心。

事情傳到Theqoo，網友大多感到遺憾，不敢相信VANNER才翻紅兩年就和經紀公司提前解約，這兩年表現明明很精彩；也有人VANNER現在一人入伍（成國）、一人因病提前退伍（慧成），還有個即將入伍（泳光），擔心接下來活動剩兩人太艱辛；有人正面則祈禱VANNER能趕快落腳新公司，且期待見到五人完整體回歸。



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