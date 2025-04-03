是台灣人童年回憶！DKB挑戰YOYO TV名曲〈卡加布列島〉，哥哥姐姐本尊現身留言

男團DKB29日來台舉行FanConcert，遊戲環節挑戰起〈卡加布列島〉，回韓國更認認真真拍了一支Challenge短片，在台灣Threads上引起熱烈討論！

先回顧DKB當天FanConcert情景，主辦單位突然丟出挑戰，讓他們跟隨影片跳舞，挑戰成功就有獎金可得。主辦丟出的挑戰就是YOYO TV名曲、台灣《蠟筆小新》電影版主題曲〈卡加布列島〉！DKB為了重看影片做了個人技又重新挑戰幾次，回到韓國再完美Challenge拍短影片！



▼松鼠哥哥誕生（隊長D1動物塑是松鼠）



▼熊熊哥哥(?)（成員准序動物塑是熊）



「我來到一個島叫卡加布列島／小黑猩猩很有禮貌歡迎我來到／來到小湖旁綠色青蛙抬頭望……」DKB Challenge很快就獲得YOYO TV哥哥姐姐們按讚肯定，包括草莓姐姐、南瓜哥哥、柳丁哥哥、星星哥哥、橘子姐姐、番茄姐姐、酪梨姐姐、葡萄姐姐、Kiwi姐姐、羚羊哥哥、百香果姐姐，南瓜哥哥和番茄姐姐還特別用韓語寫下「太帥了」、「太可愛了」，而最資深的香蕉哥哥也出沒回覆友人。部分姐姐轉發到了限時動態，百香果姐姐許願能一起跳呢！



而YOYO TV官方IG轉發了此影片還上了大大的DKB的Logo，寫的「卡加DANCE CHANLLENGE!!」中的「卡加」疑似更諧音韓語「가자衝吧」，雙關語相當有意思。YOYO TV連幕後花絮都轉發了，花絮即DKB終於挑戰成功後，拿到了主辦單位給的挑戰成功認證，可以拿到7000台幣獎金。



Threads上有網友轉發說「YOYO TV要紅到韓國了嗎」引起熱烈迴響，也有人開始對DKB感到好奇，而粉絲BB們笑說DKB竟然是因此而紅，還有他團粉絲希望自家偶像來台灣也能Challenge〈卡加布列島〉呢！

順帶一提，〈卡加布列島〉其實從去年音樂祭「火球祭」哥哥姐姐們登台表演後即引發「懷舊潮」，YOYO TV近期除了自家家族Challenge之外，亦不時跨界合作Challenge。韓星來台曾接連跳「Lucy健康操」‎引爆討論，或許下個就是〈卡加布列島〉了！DKB某天或許也有機會和YOYO TV哥哥姐姐合體Challenge！

▼附上最原版〈卡加布列島〉MV、《蠟筆小新》版MV及最新版本MV



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