真的人美心善啊！因《您辛苦了》拍攝突然取消，IU親自幫粉絲支付「應援咖啡車違約金」

寵粉絲第一名的IU（李知恩）最近又有新的暖心舉動啦～XD

今年3月，IU的加拿大粉絲站發起集資，要為正在拍攝《您辛苦了》的IU送上應援咖啡車，本來也已經確認好要在8月送上應援咖啡車（通常得事先跟經紀公司申請＆溝通）。結果拍攝突然被取消，於是...IU就替粉絲們支付了違約金。粉絲站也在推特更新：「由於拍攝突然取消，我們無法送應援咖啡車，IU幫我們支付了取消違約金，目前正在等待劇組公告新的時間。」

Project Update



Uaena, unfortunately we were unable to deliver our support truck due to a sudden filming cancellation.#IU has covered our collective catering cost/penalty



We’re currently waiting for a new schedule from the production team.#IUCAN #YouHaveWorkedHard https://t.co/l1SE1Mf8Yi — IU Canada (@IU_Canada) August 25, 2023

這也在網路上引發熱烈討論，網友紛紛表示：「人美心善」、「果然和粉絲之間是雙向的」、「真的是粉絲傻瓜啊」、「這就是IU一直紅的原因吧！好暖心」、「這種愛豆怎麼能不愛呢」、「IU真的好善良，不是粉絲都覺得好感動」、「是天使」等等。



＊延伸閱讀：寵粉絲第一名！IU穿著「棉花糖人偶裝」去自己的展覽，被偶遇後～她還掏卡讓大家買周邊！

而《您辛苦了》是《我的大叔》金元錫導演與《山茶花開時》林尚春編劇的新作，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛順（IU 飾）和關植（朴寶劍 飾）一生的故事。另外，IU將在9月23、24日在KSPO DOME舉行出道15週年粉絲見面會《I+UN1VER5E》。



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