真的人美心善啊！因《您辛苦了》拍攝突然取消，IU親自幫粉絲支付「應援咖啡車違約金」

寵粉絲第一名的IU(李知恩)最近又有新的暖心舉動啦~XD

今年3月,IU的加拿大粉絲站發起集資,要為正在拍攝《您辛苦了》的IU送上應援咖啡車,本來也已經確認好要在8月送上應援咖啡車(通常得事先跟經紀公司申請&溝通)。結果拍攝突然被取消,於是...IU就替粉絲們支付了違約金。粉絲站也在推特更新:「由於拍攝突然取消,我們無法送應援咖啡車,IU幫我們支付了取消違約金,目前正在等待劇組公告新的時間。」

