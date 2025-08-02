《苦盡柑來遇見你》超強售後！IU在《The Seasons》驚喜登場＋跪下送花，朴寶劍感動落淚

屋哩愛純和寬植又同框啦！

1日播出的《The Seasons-朴寶劍的Cantabile》是朴寶劍主持節目的最後一期。BTS防彈少年團 V、Roy Kim、IU（李知恩）等人也錄製影音信祝賀他，與他一起合作《苦盡柑來遇見你》的 IU 通過影音信登場，吸引大家的視線。

IU 表示：「第一期錄製的時候我約定過，一定要在節目結束之前作為嘉賓出演，抱歉沒能遵守約定，但是祝賀是真心的。」她接著說：「知道我每週都會死守直播吧？你在《Cantabile》這段期間是最棒的，再次為我不能出演感到抱歉，所以我來了！」觀眾席上充滿尖叫聲，朴寶劍也則露出驚訝地表情。



這時，IU 拿著花束登上舞台，還單膝跪地送上花束，被嚇到的朴寶劍流露出哽咽的樣子。IU 說：「不要哭！今天是寶劍的最後一期節目，我為了遵守約定所以我來了。因爲擔心他會哽咽，所以我想盡量活潑地登場。」IU 表示自己是《Cantabile》的忠實觀眾，朴寶劍也說：「其實今天本來想要邀請妳，但知道妳因為因為你拍戲很忙，所以沒有拜託，我完全沒有想過、沒有期待過，但我們 IU 來了，謝謝！」他們在沒有練習合奏的情況下，準備驚喜舞台。



兩人相遇的影片公開後，觀眾們也紛紛在 YouTube 留言表示：「太喜歡愛純和寬植了」、「這兩個組合… 想長久地看下去…」、「真羨慕這樣的朋友關係」、「IU 真的很有義氣啊」、「希望之後可以在合作」、「朴寶劍怕給她帶來負擔，連提都沒提，嗚嗚，能感覺到他平時對別人的關懷有多深」、「美男哭雖然很傷心，但是很美」、「百忙之中還來應援朴寶劍末播的 IU 太真心了」、「兩個人怎麼都這麼漂亮啊！心地也好善良」等等。

除了這個售後外，朴寶劍1日在首爾舉行《Be With You》粉絲見面會， IU 也作為嘉賓登場，兩人一起合唱〈你的意義〉，還公開未曾公開過的自拍照，讓現場的粉絲都相當驚喜！

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