朴明洙生日應援站站長「禁止SEVENTEEN Vernon」笑翻網友，原因是嫉妒！

近日有粉絲（下稱應援站站長）發起朴明洙53歲生日咖啡廳應援活動，光是應援禮品就在許多網友之間瘋傳，大家都想朝聖「精靈明洙」的應援活動。

*相關報導：朴明洙有生日咖啡廳應援！應援禮超豐富，用照絕少不了「精靈明洙」啊！

舉辦活動的應援站站長與其他粉絲的互動也相當有趣，他從其他粉絲那邊聽到「引用中某個人出現機率過高」，馬上回應「嫉妒」並配上朴明洙的綜藝哏圖，那名粉絲再傳上一張朴明洙與SEVENTEEN Vernon因Youtube節目《做吧明洙》最新合照，站長再用哏圖回應「因羨慕而僵硬的臉孔」，並直接點名禁止Vernon出入應援活動了，理由就是嫉妒！這篇「禁止公告」也有近2000人轉發！



Theqoo論壇還有網友發現應援站的簡介一度寫下「禁止成粉（成功的粉絲）」呢！一看就是在講Vernon嘛！底下留言一片笑聲，有人說Vernon和朴明洙在一起看起來真的很幸福，也有人回顧Vernon在《做吧明洙》一見到朴明洙就特別開朗相當搞笑。



既然提到Vernon是朴明洙成粉與《做吧明洙》，那就一定要回顧吧！懇請站長開恩，Vernon若來到咖啡廳拿到應援禮品，肯定會很開心啊～！



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