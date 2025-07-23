朴寶劍驚喜落淚！錄製最後一集《The Seasons》IU 驚喜現身，《苦盡柑來遇見你》CP合體啦～

人氣音樂節目《The Seasons-朴寶劍的Cantabile》以朴寶劍與IU的特別相遇，為本季畫下完美又華麗的句點。

昨天，節目在觀眾熱烈的反應中完成了最後一次錄影。特別的是，現場 IU 作為最後一位嘉賓驚喜登場，這突如其來的現身讓主持人朴寶劍及所有觀眾都大為驚訝，特別是朴寶劍也因此感動落淚。

曾在Netflix原創韓劇《苦盡柑來遇見你》中合作的兩人，這次以音樂重逢，現場即興合唱，締造了難以忘懷的瞬間。雖然沒有任何事前排練或練習，但憑藉真摯的和聲，現場被感動的氛圍所包圍。



此外，當天錄影除了IU之外，也有多位藝人登場為最後一集助陣，以多彩的舞台與真誠的對話，為本季的收官增添更多精彩。

自3月14日首播的《The Seasons－朴寶劍的Cantabile》作為第7季，以與各種音樂風格的藝人合作，呈現了其他地方看不到的高品質現場舞台，以及兼具趣味與真誠的音樂訪談，帶來了特別的時光。

在朴宰範、崔廷勳、AKMU樂童音樂家、李孝利、ZICO、李泳知之後，朴寶劍接棒成為《The Seasons》史上首位擔任主持的演員，以獨到的音樂素養與對其深厚的熱愛，展現了穩健而親切的主持風格，為節目注入活力，並獲得觀眾一致好評。

備受矚目的《The Seasons－朴寶劍的Cantabile》將於8月1日播出最後一集，結束第7季，並令觀眾更加期待即將到來的新一季。節目每週五晚間11點20分播出。

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