真的人美心善啊！因《您辛苦了》拍摄突然取消，IU亲自帮粉丝支付「应援咖啡车违约金」

宠粉丝第一名的IU（李知恩）最近又有新的暖心举动啦～XD

今年3月，IU的加拿大粉丝站发起集资，要为正在拍摄《您辛苦了》的IU送上应援咖啡车，本来也已经确认好要在8月送上应援咖啡车（通常得事先跟经纪公司申请＆沟通）。结果拍摄突然被取消，於是...IU就替粉丝们支付了违约金。粉丝站也在推特更新：「由於拍摄突然取消，我们无法送应援咖啡车，IU帮我们支付了取消违约金，目前正在等待剧组公告新的时间。」

Project Update



Uaena, unfortunately we were unable to deliver our support truck due to a sudden filming cancellation.#IU has covered our collective catering cost/penalty



We’re currently waiting for a new schedule from the production team.#IUCAN #YouHaveWorkedHard https://t.co/l1SE1Mf8Yi — IU Canada (@IU_Canada) August 25, 2023

这也在网路上引发热烈讨论，网友纷纷表示：「人美心善」、「果然和粉丝之间是双向的」、「真的是粉丝傻瓜啊」、「这就是IU一直红的原因吧！好暖心」、「这种爱豆怎么能不爱呢」、「IU真的好善良，不是粉丝都觉得好感动」、「是天使」等等。



＊延伸阅读：宠粉丝第一名！IU穿著「棉花糖人偶装」去自己的展览，被偶遇后～她还掏卡让大家买周边！

而《您辛苦了》是《我的大叔》金元锡导演与《山茶花开时》林尚春编剧的新作，剧情以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的爱顺（IU 饰）和关植（朴宝剑 饰）一生的故事。另外，IU将在9月23、24日在KSPO DOME举行出道15周年粉丝见面会《I+UN1VER5E》。



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