【K社韓國小百科】去韓國餐廳吃飯到底怎麼稱呼服務生才有禮貌？最不出錯的萬能叫法是這個

去韓國旅遊時在餐廳吃飯，到底該怎麼稱呼服務生才會顯得不突兀且有禮貌呢？

還是先來看看韓國本地人是怎麼稱呼的，跟著學肯定沒錯。 根據韓網調查結果顯示，有35%的人喊「姨母、姑母、伯母」（이모、고모、엄마），28%的人叫「阿祖瑪」（아줌아，阿姨的意思），20%的人喊「這裡/那裡」（저기요/여기요），11%的喊「社長/老闆/老闆娘」（사장님），4%喊「喂」（어이、이봐），最後還有4%的人什麼也不叫（難道是用眼神交流）？？



由此可見「姨母」、「阿祖瑪」、「這裡」、「社長/老闆/老闆娘」都是不錯的選擇。 看到年紀偏大的中年女服務生就可以稱她們是「姨母」、「阿祖瑪」; 遇到年輕的服務生，無論男女，可以一邊舉起手示意，一邊叫「這裡」（社恐人士表示不好意思喊阿姨、阿祖瑪的也可以用這句）; 碰到那種既當老闆又做服務生的食堂類，無論男女都可以稱呼「社長사장님」。 不尊重他人且不講禮貌的「喂」禁止使用，小編怕你得到白眼。



相關統計被搬到theqoo上，引來不少網民的討論，大家留言表示：「無論是男是女，我都會喊老闆，感覺對方會很開心聽到」、「老闆，這裡」、「女性的話我會叫女士（여사님），男性的話就喊社長，年輕的服務生統稱為『這裡』」、「我一般都叫『這裡』， 如果有什麼更好的稱呼的話，我願意嘗試」、「舉手，這裡」、「我都喊老闆，不管是服務生，還是真的是老闆，反正都喊老闆就對了」、「以我個人經驗來看，叫一聲『老闆』很快就有人過來」等。

小夥伴們記住了嗎，根據韓國人的生活經驗「社長/老闆/老闆娘」或者「舉手，這裡」是萬能稱呼喔！

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