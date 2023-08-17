寵粉絲第一名！IU穿著「棉花糖人偶裝」去自己的展覽，被偶遇後～她還掏卡讓大家買周邊！

IU為了紀念出道15週年，7月21日至8月20日將在首爾舉辦紀念展《순간,（Moment,）》。

IU在2018年10週年演唱會曾說過：「以這次巡演作為最後一次，決定了以後不會在唱《棉花糖》了，陪伴我們八～九年的棉花糖君們也要隱退了。」不過...近日棉花糖君竟然驚喜出現在15週年紀念展上。

有粉絲透露16日當天工作人員有點多，一開始覺得有點奇怪，而且大家都非常照顧棉花糖君。原來...當天的棉花糖君是IU本人裝扮的，她穿著棉花糖君的衣服＆戴著頭套在現場發放紀念品、玩遊戲，後來IU也有拿下頭套，和粉絲們聊天、拍照等。

17日凌晨，還有一位粉絲在網路上分享後記，他表示真的非常幸運，IU來的時候他正好就在展館裡面。他說：「一開始真的什麼都不知道，還在聽〈Ending Scene〉，然後突然和 IU 對視了，真的嚇了一跳！」他提到和IU簡單地說了幾句話、拍了照，IU突然拿出銀行卡讓他買喜歡的周邊，工作人員還說這是IU買的，果然是寵粉第一名啊！

아이유 미치겠다..

성수에서 하고있는 본인데뷔15주년 전시회에

마멜군 탈 쓰고 몰래 가서 팬들한테 스윽 말걸고 같이 사진찍어주고 엠디 사라고 카드까지 쥐어주셨댄다..

그리고 혼자 야무지게 엠디 키링 뽑기하고가심 ㅠㅠ pic.twitter.com/6PyLqtoSYy — 앗디 (@heyattidude) August 16, 2023

而IU目前在拍攝《我的大叔》金元錫導演與《山茶花開時》林尚春編劇的新劇《您辛苦了》，將與朴寶劍合作，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛順和關植一生的故事。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞