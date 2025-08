朴寶劍&IU見面會合照古靈精怪超可愛，高清飯拍獲得本人轉發認可

IU和朴寶劍因共同主演Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》而結緣,近日不僅出演朴寶劍最後一期擔任主持的音樂脫口秀《The Seasons-朴寶劍的Cantabile》,還為朴寶劍粉絲見面會擔任首日嘉賓,應粉絲要求合拍四格情侶照,真的太甜了!

朴寶劍本月1日和2日在首爾舉辦粉絲見面會「2025 FAN MEETING TOUR 'BE WITH YOU' IN SEOUL'」,IU作為首日嘉賓登場,分享不少朴寶劍的美談,超越友誼、堪比親人的情誼讓很多粉絲感動。



IU與朴寶劍在今年上半年公開的Netflix熱門劇集《苦盡柑來遇見你》分別飾演情侶「愛純」與「寬植」,默契十足的表演獲得各國觀眾熱烈喜愛,更登上全球排行榜第一名。

見面會上,兩人以《動物方城市》的狐尼克與兔茱蒂、酷洛米與美樂蒂等為參考,一起拍攝了「人生四格」合照。 他們互換角色,由IU扮演狐尼克、朴寶劍扮演兔茱蒂,表情生動得彷彿從漫畫中走出來; 參考《苦盡柑來遇見你》合照時也互換位置與姿勢,可愛模樣讓人耳目一新。

PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN SEOUL DAY 1



서울에 양관식 ♡ 오애순 네컷 왔수다#박보검 #아이유 @BOGUMMY pic.twitter.com/fbcU1GtRO2 — 버드B (@happybird_B) August 1, 2025

值得一提的是,見面會結束後有粉絲將高畫質的人生四格合照上傳至X(前Twitter),竟獲得朴寶劍親自以官方帳號留言「我要轉載喔~(柑橘emoji)」,展現他對粉絲的親切互動,也引發網友大呼可愛。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞