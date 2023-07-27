《與神同行》作者周浩旻控教師「情緒虐待自閉兒」，書包偷塞錄音機收集「證據」！其他家長教師一致挺被告

據韓媒報道，《與神同行》網漫原著作家周浩旻去年9月起訴特殊教育教師，稱其對患有自閉症的兒子進行了「情緒虐待」，但網友看過雙方說法後一致站在教師這一邊。

昨日《每日經濟》獨家報道知名網漫作家起訴教師，後被證實該作家就是周浩旻。 周浩旻大兒子A某患有自閉症，在校期間多次毆打教師和同學，去年9月和普通學生一起上課時突然在女同學面前脫褲露出下體，導致女同學心靈受創、拒絕上學。 事件被定性為校園暴力，A某被要求與受害女學生分離授課，因而轉去特殊教育班。

▽周浩旻去年曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開家庭辛酸內幕：



問題就發生在特殊教育班。 周浩旻妻子在兒子書包放入已開啟的錄音機以收集證據，根據錄音認為負責特殊教育的教師B某在阻止兒子的某些行動時語氣過激，還說出類似「因為被分離處置所以交不到朋友了」的發言。 周浩旻以虐待兒童起訴該教師，檢方也認為該教師的言行是孤立排擠A某。

這則報道已讓不少網友感到蹊蹺、認為教師處境為難，後續公開的更多信息進一步引起輿論沸騰！



先是有人在論壇PO出具體經過：當時特殊教師為解釋「迴旋鏢」一詞而播放影片，A某聽到音樂後一直想離開教室，教師努力阻攔並反復說明授課期間不可以離開：「你不可以去（之前的）教室，見 也不能朋友，知道為什麼嗎？」 教師承認為阻止A某而使用了較為強硬的語氣，但絕不是出於虐待意圖，而是為避免A某回到之前的教室、對受害女學生造成二次傷害。

另外，在聽寫句子時為讓學生理解「習慣很惡劣」的含義，教師舉例說「上課時向受害學生脫褲是惡劣的行為」，並解釋因這一舉動而無法見到朋友、和朋友一起吃飯。 教師表示這是為了避免A某再做出類似舉動，發誓絕對沒有情緒虐待的意圖。

網友紛紛表示憤慨：「這哪裡是虐待？ 只是他們感到不爽而已吧」、「只有他們自己的孩子最寶貴...」、「教師太可憐」、「如果這樣講話就算虐待兒童，該如何管教呢？」 、「身為校暴加害者還發瘋」、「真的（對周浩旻）很失望」。

對此，周浩旻昨晚通過YT頻道PO出聲明，表示偷偷錄音是因為兒子無法正常溝通，且在事發後一直表現出不安害怕、不願上學，為了解特殊教育班級裡的狀況才出此下策。 周浩旻認為錄音中存在「難以單純視為管教的情況」，曾想在校內解決，但教育廳稱情緒方面的兒童虐待需由司法機關處理，所以才決定起訴。



還有網友翻出周浩旻妻子畫的漫畫，更為爭議增添一份諷刺。 該漫畫描述養育自閉兒的家庭面臨的困境，開頭是兒子在遊樂園打了陌生小孩、父母努力道歉，隨後母親思考該把兒子送去哪裡接受教育，提到在家自學這一選項時坦言：「作為媽媽都已經每天不斷失誤、情緒起伏嚴重，若加上兼任老師，真的沒有自信。」

韓網友反問：「老師失誤一次就不能被容忍嗎？」 、「自己親生的小孩都沒信心教好，卻要求同時照顧好幾個小孩的教師有專業精神？」 、「根本雙標」。 也有人表示擔憂：「不是不理解這個家庭的難處，但處理方法太令人遺憾」、「這樣吵下去，會不會導致有發展障礙的小孩都無法出門了...」。

據悉該教師從事特殊教育已有20年，去年9月被起訴後遭教育廳解除職位，很多同僚教師、甚至其他學生家長都寫了請願書為其求情。家長稱表示不止一個小孩遇到該教師才主動上學，教師被迫卸任後有些學生已出現自閉退化現象，稱該教師難得一見、令人敬佩、不應讓20年間的努力變成泡沫，聲淚俱下說「很抱歉沒能守護」。 同僚教師也指出周浩旻說謊，聲明文裡說「希望在校內解決」，但實際上親戚跑來教務室大吵大鬧、今年5月也曾在兒子書包裡放錄音機，把學校攪得一團亂之後，暑假前就讓兒子轉學了。

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