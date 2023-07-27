《与神同行》作者周浩旻控教师「情绪虐待自闭儿」，书包偷塞录音机收集「证据」！其他家长教师一致挺被告

据韩媒报道，《与神同行》网漫原著作家周浩旻去年9月起诉特殊教育教师，称其对患有自闭症的儿子进行了「情绪虐待」，但网友看过双方说法后一致站在教师这一边。

昨日《每日经济》独家报道知名网漫作家起诉教师，后被证实该作家就是周浩旻。 周浩旻大儿子A某患有自闭症，在校期间多次殴打教师和同学，去年9月和普通学生一起上课时突然在女同学面前脱裤露出下体，导致女同学心灵受创、拒绝上学。 事件被定性为校园暴力，A某被要求与受害女学生分离授课，因而转去特殊教育班。

▽周浩旻去年曾在《刘QUIZ ON THE BLOCK》公开家庭辛酸内幕：



问题就发生在特殊教育班。 周浩旻妻子在儿子书包放入已开启的录音机以收集证据，根据录音认为负责特殊教育的教师B某在阻止儿子的某些行动时语气过激，还说出类似「因为被分离处置所以交不到朋友了」的发言。 周浩旻以虐待儿童起诉该教师，检方也认为该教师的言行是孤立排挤A某。

这则报道已让不少网友感到蹊跷、认为教师处境为难，后续公开的更多信息进一步引起舆论沸腾！



先是有人在论坛PO出具体经过：当时特殊教师为解释「回旋镖」一词而播放影片，A某听到音乐后一直想离开教室，教师努力阻拦并反复说明授课期间不可以离开：「你不可以去（之前的）教室，见 也不能朋友，知道为什么吗？」 教师承认为阻止A某而使用了较为强硬的语气，但绝不是出於虐待意图，而是为避免A某回到之前的教室、对受害女学生造成二次伤害。

另外，在听写句子时为让学生理解「习惯很恶劣」的含义，教师举例说「上课时向受害学生脱裤是恶劣的行为」，并解释因这一举动而无法见到朋友、和朋友一起吃饭。 教师表示这是为了避免A某再做出类似举动，发誓绝对没有情绪虐待的意图。

网友纷纷表示愤慨：「这哪里是虐待？ 只是他们感到不爽而已吧」、「只有他们自己的孩子最宝贵...」、「教师太可怜」、「如果这样讲话就算虐待儿童，该如何管教呢？」 、「身为校暴加害者还发疯」、「真的（对周浩旻）很失望」。

对此，周浩旻昨晚通过YT频道PO出声明，表示偷偷录音是因为儿子无法正常沟通，且在事发后一直表现出不安害怕、不愿上学，为了解特殊教育班级里的状况才出此下策。 周浩旻认为录音中存在「难以单纯视为管教的情况」，曾想在校内解决，但教育厅称情绪方面的儿童虐待需由司法机关处理，所以才决定起诉。



还有网友翻出周浩旻妻子画的漫画，更为争议增添一份讽刺。 该漫画描述养育自闭儿的家庭面临的困境，开头是儿子在游乐园打了陌生小孩、父母努力道歉，随后母亲思考该把儿子送去哪里接受教育，提到在家自学这一选项时坦言：「作为妈妈都已经每天不断失误、情绪起伏严重，若加上兼任老师，真的没有自信。」

韩网友反问：「老师失误一次就不能被容忍吗？」 、「自己亲生的小孩都没信心教好，却要求同时照顾好几个小孩的教师有专业精神？」 、「根本双标」。 也有人表示担忧：「不是不理解这个家庭的难处，但处理方法太令人遗憾」、「这样吵下去，会不会导致有发展障碍的小孩都无法出门了...」。

据悉该教师从事特殊教育已有20年，去年9月被起诉后遭教育厅解除职位，很多同僚教师、甚至其他学生家长都写了请愿书为其求情。家长称表示不止一个小孩遇到该教师才主动上学，教师被迫卸任后有些学生已出现自闭退化现象，称该教师难得一见、令人敬佩、不应让20年间的努力变成泡沫，声泪俱下说「很抱歉没能守护」。 同僚教师也指出周浩旻说谎，声明文里说「希望在校内解决」，但实际上亲戚跑来教务室大吵大闹、今年5月也曾在儿子书包里放录音机，把学校搅得一团乱之后，暑假前就让儿子转学了。

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