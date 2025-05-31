蔡秀彬終於「開罵」！邊佑錫搞笑廣告還有後續：情書變推銷反復轟炸，女主反應超真實

人氣明星邊佑錫和蔡秀彬不久前合作推出一系列家具廣告，開頭浪漫感十足、緊接著卻是難以預料的反轉，「瘋癲」劇情引起不少好評。 沒想到這組廣告還有後續，就連一向文靜溫和的蔡秀彬都被逼到「口吐芬芳」XD

先來回顧一下之前的劇情，第一支預告是在兩周前公開，邊佑錫在雨中發現蔡秀彬身影，追著她搭上同一輛公車，對視瞬間回憶起學生時代，似乎兩人早已互有好感，只是從未說穿。



邊佑錫帶著幸福的微笑告訴蔡秀彬「我今天一定會很開心」，蔡秀彬害羞問原因，邊佑錫竟回答：「因為我昨天換了床墊。」還細數新床墊的好處，叮囑蔡秀彬一定要記住這個品牌。



接著，邊佑錫深情回憶學生時代的蔡秀彬，稱讚她會配合不同朋友的風格，就像該品牌的自由組合型沙發一樣...



又是一個雨天，邊佑錫撐傘出現，這次總該是浪漫劇情吧？ 沒想到他撐的其實是桌子... 還邀請蔡秀彬一起撐桌子，順便介紹桌板升降功能。網友笑稱：「女主臉都要綠了」「邊佑錫就跟那些家具過一輩子吧」XD



就在昨天，品牌方又公開3支影片！片中邊佑錫不斷給蔡秀彬寫信，開頭都是想念蔡秀彬，接著話鋒一轉：「和妳一起的未來，客廳一定要有他家的沙發」「如果我坐著你站著，我們中間就需要那張可升降的桌子」「早上想到你就感覺溫暖，一定是因為昨天換了這張床墊」。 細數這些家具的優點之後，結尾又突然拉回來：「妳會想起我嗎？ 我愛妳。」

蔡秀彬接連收到3封這樣的情書，讀完之後表情頗為複雜，冷笑道：「哈哈，這傢伙。」



網友被蔡秀彬超真實的反應逗笑，開玩笑說除非蔡秀彬買這套家具，否則他是不會罷休的：「終於逼得蔡秀彬開罵了XD」「邊佑錫的設定是熱血推銷員嗎」「還沒賣出去嗎？ 妳就買一套吧XD」「如果把信放在燭火上看，也許會發現『我愛你』前面其實寫著品牌名字」「不愧是『海豚誘拐團』的廣告，依舊那麼瘋XD」「兩位顏值好搭，可以合作拍部劇《本月的營業王》XD」

▽邊佑錫&蔡秀彬無厘頭家具廣告全篇：



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