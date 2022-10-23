韓國首部破千萬觀眾的漫改「神」作！《與神同行》原作者周浩旻曝同年遭遇難題：大兒子被診斷患有自閉症

由劉在錫、曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》20日播出了EP.165，當集壓軸登場的人物是《與神同行》原作者、漫畫家周浩旻，在他看似光鮮亮麗的成就背後，有著令人意想不到的人生波折。

周浩旻2010年至2012年連載網路漫畫《與神同行》，以寫實與虛構交錯呈現「地獄朝鮮」得到許多讀者共鳴，漫畫也在2017年改編成同名電影上映，隨即成為韓國首部破千萬人次觀看的漫畫改編電影，甚至席捲全球人氣，2018年續集電影《與神同行：最終審判》同樣破千萬人次觀看，魅力驚人。



身為韓國頂級漫畫家，收入不少吧？電影大賣，有跟著分紅嗎？周浩旻否認，因為漫畫是在完結後的2013年才開始收費，第一筆收入還是在3個月後才收到，而電影分紅老實說還不錯，但也沒有那麼誇張。



接著，周浩旻透露電影大賣的那兩年其實很辛苦，因為4歲的大兒子善宰被診斷患有自閉症。當電影大賣、出門在外不斷被恭喜的時候，周浩旻與妻子內心卻是在想：「我們之後要怎麼生活？」並且馬上體認到了「人類周浩旻倒下，爸爸周浩旻站了起來」，和妻子悉心照料孩子。大約在去年，他才經由妻子的提點決定公開大兒子患有自閉症，否則過去的他總會不知不覺對外只提到二兒子。



以自閉症患者親屬的角度，他認為戲劇《非常律師禹英禑》很可惜的是比較像「奇幻劇」，因為現實不可能有那麼多親切善良之人，但肯定它是大眾的榜樣、能從中學習善待身心障礙人士。周浩旻也提醒面對自閉症患者，不要太刻意歡迎對方或是小心翼翼對待，更不要誤會他們都擁有特殊長才，就算是問一般人「你擅長什麼？」都是非常失禮的。



從現職「YouTuber」到前職「漫畫家」再聊到「人父」，可以感受周浩旻性格真誠純樸，為人父時更是慈祥。在看完節目後，網友紛紛為他加油打氣，稱讚他是個帥氣的爸爸、有這樣的父親善宰善律（二兒子）一定很幸福。



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