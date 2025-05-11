【K社韓國小百科】家人無法挑選，但情人可以！韓國社會陷「政治分斷」：超7成人拒與異見者共事，寧可單身也不妥協

根據韓國保健社會研究院（以下簡稱保社研）最新發表的報告指出，韓國民眾認為當前最嚴重的社會衝突來自「政治意識形態的對立」。 在2023年6月至8月期間進行的全國調查中，92.3%的受訪者表示，保守與進步之間的政治分歧「非常嚴重」，較2018年的87.0%更進一步升高。

報告題為《韓國人對社會衝突認知變化的啟示》，調查對象為全國3,950名成年民眾。 除政治對立外，其他被認為嚴重的社會衝突還包括正職與非正職勞工之間的矛盾（82.2%）、勞資糾紛（79.1%）、貧富差距（78.0%）、大企業與中小企業之間的衝突（71.8%）、地區間矛盾（71.5%）等。 相較之下，關於住宅擁有者與無房者（60.9%）、世代差異（56.0%）、多元文化衝突（54.1%）與性別衝突（46.6%）的關注程度則相對較低。

政治對立已不再侷限於公共領域，更滲透至個人生活。 調查顯示，71.4%的受訪者不願與政治立場不同者一同參與市民或社會團體活動；58.2%的人表示，無法與政治立場相左者交往或結婚; 更有33.0%的人甚至不願與立場不同的朋友一起飲酒聚會。



面對嚴重的社會分裂，誰應該擔起解決的責任？ 56.0%的民眾認為應由政府主導，22.0%指出國會與政黨，僅9.2%認為應由個人承擔。然而，對政府與國會的信任度卻不足一半，僅有41.9%與22.6%表示信任。報告呼籲，政府需建立更加完善的法律與制度基礎，以因應並管理這些社會矛盾，並強調應促進衝突當事人、利益相關者與市民的參與，共同尋求可持續的解決之道。

此外，相關報導在網路論壇也引發激烈回響，部份網民語氣激烈地表達對立立場。有留言直言：「怎麼可能跟2投（指在2022年總統選舉中投給保守派的選民）談戀愛？ 連話都不想說。」亦有網民提到：「家人不能選，但情人可以，當然要過濾掉立場錯誤的人。」另有聲音指出：「政治和宗教都是影響人生觀的大事，觀念不同怎麼可能長久相處？」

從留言可見，政治立場的分歧已深刻影響人際關係，乃至於家庭與戀愛選擇。 韓國社會正面臨前所未有的「政治分斷」現象，尋求對話與理解的空間日益縮小。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞