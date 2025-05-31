《換乘戀愛2》賢奎＆海恩頻傳分手！賢奎《魔鬼的計謀2》採訪親自透露感情現狀：是互相支持的關係

Netflix 綜藝《魔鬼的計謀2》冠軍鄭泫揆（鄭賢奎）近日在採訪中提到與《換乘戀愛2》成海恩的關係！

《魔鬼的計謀2》是14名不同職業群的參賽者在7天6夜的時間裡，在有限的空間裡通過大腦遊戲決出最佳玩家的生存節目。首爾大學出身鄭泫揆在2022年出演戀愛綜藝《換乘戀愛2》時被大家所熟知，這次他突破13名競爭者，在節目中獲得冠軍。



而鄭泫揆在《換乘戀愛2》與成海恩成爲最終情侶而成爲話題。雖然兩人沒有直接宣佈公開戀愛，但是通過 YouTube 影片、同款地點互拍、多次出遊被偶遇，成爲「換乘戀愛」的正式情侶。但是4月以後 IG 沒有上傳只屬於兩人的貼文，因此傳出分手的傳聞。



對此，鄭泫揆採訪中表示：「在《換乘戀愛2》之後，我和海恩到現在一直都是互相支持的關係，現在相處的很好，只能這樣回答。」他接著說：「之所以一直忌諱情侶活動的原因是不希望這種關係商品化，雖然通過節目獲得關注和話題，但對於『情侶關係』被商品化有點排斥，所以選擇保護和隱瞞。無論是在節目播出之後還是現在，我們仍然是相互支持的關係。」



採訪一公開，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「交往是交往的，旅行時拍的照片很多，只是沒有公開戀情，所以好像也不說分手了」、「總之現在不是交往的關係」、「說得挺好的，有什麼問題嗎」、「回答得很好！ 說實話沒有公開是對的」、「還不如跳過提問呢！那是什麼意思啊哈哈哈」、「分手了ㅠㅠ爲泫海加油了，但是沒做情侶vlog這樣的挺好的」、「他們幾乎都是目擊之談哈哈」、「安靜地交往了很長時間！爲他們加油」等等。

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