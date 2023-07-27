《模範計程車3》即將製作，劇組在招募青少年演員！觀眾：「要原班人馬啊、林女士和王道吉要見面了嗎」

《模範計程車2》（模範的士2）最後一集中，金道奇（李帝勳 飾）為了調查因為投訴軍中性暴力事件而受到二次傷害，最後選擇自我了斷的女軍中士的案件，潛伏軍隊。

金道奇在軍中與陸軍中尉吳美書（文彩元 飾）相遇，兩人只有眼神交流，並沒有說出任何台詞，讓觀眾們都非常好奇他們的過去到底發生了什麼事。



大結局播出後，SBS方面就正式官宣確定製作《模範計程車3》，只是拍攝時期等具體事項尚未決定。李帝勳採訪時也透露：「我個人非常想拍，雖然想和彩虹運輸家人們一起合作，但無論是時間上還是各自都有日程，希望能夠達成協議。如果在沒有他們的情況下製造故事，我會反對的。」



近日，在網路流出《模範計程車3》正在招募青少年出演者的訊息，招募角色有：不良學生、學生和行人等，招募對象是14～19歲，性別不限。這也讓觀眾紛紛表示：「要原班人馬啊」、「林女士和王道吉一定要見面啊」、「這應該是馬上要開拍了吧」、「好期待」、「希望明年可以看到」等等。

모범택시3…. 이게 벌써 된다고…? ㄴㅇㄱ

예지니 바쁘겠다….pic.twitter.com/8cluJR2rGW — 표표 (@yjinp_fan) July 26, 2023

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