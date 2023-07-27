不是試鏡而是導演指定演出！《神鬼海底撈》高旻示演出關鍵角色大獲好評！

演員高旻示曾以《五月的青春》《Sweet Home》《智異山》等作品打開知名度，也曾在電影《分手的決心》出現在劇中劇裡。在本週即將上映的《神鬼海底撈》中飾演相當關鍵的「玉芬」一角，而她也在日前訪談中透露自己接演本作品的契機。

電影《神鬼海底撈》即將在7月28日在台上映，其中參與演出的高旻示提到，剛從導演與代表那邊收到劇本時，為了試鏡而讀了劇本，因為角色相當有魅力，也讓高旻示想要接演，同時也擔心自己落選。沒想到高旻示到了製作公司開會時，導演卻直接說「希望高演員演出「玉芬」這個角色。」讓她覺得又驚又喜，非常感謝。



原來柳昇完導演是從看了電影《魔女首部曲》就開始喜歡高旻示的演出，甚至還提到《魔女首部曲》中高旻示一邊吃著雞蛋一邊罵崔宇植的場面，也提到了她在《Sweet Home》當中的表現，所以導演一直希望能有機會與高旻示合作。而高旻示也的確在本次作品《神鬼海底撈》中飾演相當關鍵的角色。



而高旻示也聽說已經看過這部作品的觀眾們對於她的演出給予好評，她則說自己不太清楚自己呈現出的樣子，雖然大家覺得很有趣，但她卻沒有覺得自己「沒有在搞笑」，不過還是相當感謝大家喜愛這部作品，而作為片中的老么，她透露自己也大力分享這部電影的相關訊息，希望為宣傳盡一點力。



高旻示也提出了自己對電影的熱愛，她表示自從拍攝了《魔女首部曲》之後，就對著電影抱持著相當大的渴望，總是希望再拍攝新的作品，即使有些電影像是《分手的決心》，出現的戲份鏡頭並不多，但高旻示還是相當開心能夠參與這個演出，本次的《神鬼海底撈》更是她覺得大家一定要到電影院去觀賞的作品。



高旻示也感謝導演將《神鬼海底撈》中的玉芬一角塑造的非常棒，讓她對這部作品充滿美好的回憶。《神鬼海底撈》描述原本靠打撈鮑魚維生的海女們，因水質受到化學汙染而鮑魚不再新鮮，生計逐漸受到影響，於是她們只好另謀生路，協助走私，但大家各懷鬼胎讓這些計畫充滿了變數。7月28日即將在台上映。



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