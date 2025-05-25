【韓網熱門】99.99%的共鳴！韓網友談：當代年輕人覺得生活很累，並不是因為當下沒錢吃飯，而是...

最近，韓網theqoo網友搬運了一段關於「當代年輕人活得很累的原因」，引爆網友們的共鳴。

原PO主貼圖表示：「當代年輕人，比起1960年代、70年代和80年代的人，生活要好得多，完全是不同層次的生活，但他們卻經常覺得很累。 並不是說當下沒錢吃飯、喝酒，不是這些原因（覺得累），而是因為覺得『像這樣活著，我無法擺脫這個處境』的絕望感才感到痛苦的吧。」



韓國網友評論：

1. 確實如此

2. 然後又會有人跳出來說「你們這代太安逸」，講起那些過去拼死拼活、每周工作6天的7080年代的人來罵你

3. 現在感覺比以前更嚴重了，連飯都吃不上的人很多

4. 嗯嗯，那正是憂鬱症的最主要原因

5. 確實如此，就算工作一輩子也難以在工作地點附近買套屬於自己的房子，哪怕說是資本主義，但貧富差距越來越大。 雖然別的國家也差不多，但看看韓國的自殺率就知道，韓國社會問題尤其嚴重

6. 真的，否認這一點才是奇怪的。 我們成為了比父母一代還要貧窮的第一代人，為什麼總有人拿過去每周工作六天的年代來講道理，說現在吃得好穿得好就是「身在福中不知福」

7. 沒錯，像奴隸一樣工作都幾十年了，還是沒出路

8. 真的，想到今後還要繼續幾十年奴隸生活...



9. 真的，連飯都吃不上的人根本沒餘力上網，所以在這種地方根本聽不到他們的聲音...... 提到自殺率就都歸咎於憂鬱症，但最大的群體過去如此，現在也一樣，主要還是生計問題

10. 你以為過去的人努力了就都能成功？ 貧窮或社會階層根本難以突破。 以為過去差別很大也是幻想罷了。 從以前起就拚命讓孩子上好中學高中、擠破頭進名校，全家出動砸錢考各種考試，才能勉強出個「魚躍龍門」。 大多數人都是像倉鼠轉輪一樣過日子。 而且和我們拿來對比的上一代是為了解決「生存」問題而努力的世代，你跟他們說「不是買不起酒而是買不起生活」，他們會覺得有共鳴嗎？

11. 我反而覺得我已經算是盡到了一個人的本分，生活也不差了，可是這個社會還要求我取得更多成功，這才讓人難受。

12. 根本存不到錢......

13. 比起過去，現在更容易看到別人的生活，這種現實差距也讓人很痛苦。 過去只能偶爾看看富人家庭或電視、雜誌裡的「高端生活」，現在網路、SNS、觀察類綜藝等到處都能看到別人的人生，這種剝奪感很強

14. 就算想當鴕鳥什麼都遮罩不看，可大環境問題也一眼看穿了，令人不安

15. 像「全租詐騙」這種對年輕人打擊巨大的問題根本沒解決...... 生活真的很不安

16. 現在已經幾乎不可能「魚躍龍門」了吧？ 雖然過去也不常見，但至少是「可能」的時代

17. 想到一輩子都要工作就太累了...... 感覺我可能要一直工作到死......

18. 7080年代雖然大家都過得不富裕，但單看銀行利率，就能對未來充滿希望...... 那時能看到「以後會過得更好」的希望。 而現在雖然大家看起來生活得還行，但對未來已經預見到了，所以根本樂觀不起來

19. 過去的世代從最底層開始，所以很難再跌回去，就像一直在發展。 只要努力就能看到更好的未來。 但現在就算努力，也敵不過天生的「金湯匙」，於是只剩下絕望

20.是有人把「階梯」拆掉了吧...... 呵

21. 所以就算現在能吃飯喝酒了，為什麼人們還是想「逃離」？ 講過去的人總是說以前只要能吃飽喝足就滿足了。 可那時候，能吃飯喝酒就是幸福的象徵，現在卻不是了

22. 從「想找有經驗的應屆生」這句話開始，我就覺得完蛋了

23. 「成為比父母更貧窮的第一代」，這句話已經說明了一切......

原文：https://theqoo.net/square/3746161296

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