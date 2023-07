(G)I-DLE舒華最新IG貼文引發熱議：「不知什麼時候可以變成真正自由的風。管他的，怎麼舒服怎麼來」

舒華備註這段話是「臨摹作品練習用」,有人為她加油應援,也有人認為她這段話意有所指。

人氣女團(G)I-DLE成員葉舒華最新一篇的IG貼文,分享了自己練習畫畫的多張照片,還配上了一段話,引發網友熱議。

「等待一些吵鬧的流逝,也等待一些安靜的時光

人與人不需太複雜 何須複雜

雖然不知什麼時候可以變成真正自由的風

網路世界、現實世界 還是好好待在自己的世界吧

管他的 怎麼舒服怎麼來

-

요즘 그림으로 힐링 하고있어요

바람언제 될수 있을지 모르지만

편안하게 쉬고 살아:)

-

I want to be the wind of freedom

p.s 臨摹作品 練習用 、남들 작폼 보면서 그림 연습용」

▼IG下方的留言截圖,更多內容可以自行上舒華的IG看。















這篇貼文舒華並沒有分享在個人微博帳號上,不過仍舊有其他博主截圖分享,這邊就截圖「橘子娛樂」下方的留言給大家參考。















PS:以評論跟讚數的比例來說,「橘子娛樂」這篇討論度沒有很高。舒華微博最新留言數2.8萬+39.6萬讚,橘子娛樂是留言數924+1.7萬讚。





