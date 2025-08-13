金高銀x朴智賢《妳和其餘的一切》9月12日公開！兩人究竟是摯友還是人生強敵

Netflix原創劇集《妳和其餘的一切》由金高銀與朴智賢主演，由《你喜歡布拉姆斯嗎》《愛情的理解》趙英敏導演執導，即將在9月12日公開。

《妳和其餘的一切》劇情描述無時無刻對於彼此都喜歡與憧憬對方，但同時又有嫉妒與恨意的產生，一生中總是存在這樣糾結的兩位好友恩中（金高銀飾）以及尚淵（朴智賢飾），兩人共處的時間。海報上也寫著「羨慕與埋怨之間」，令大家好奇兩位女生之間的情感糾葛。從10多歲到40多歲的她們，會發生什麼樣的動人故事？



公開的預告片中，一開頭就以兩人嚴肅的對話作為起點，從小就認識的兩人，雖然是好友卻也相互羨慕，甚至嫉妒著對方。相處了很長時間的她們歷經2度絕交，最後分開疏遠，令人好奇在羨慕與埋怨之間兩人的故事。恩中說「只要在尚淵的身邊，就顯得我什麼都很平凡又微不足道」，但尚淵也說「從那時就有預感，她是我永遠都超越不了的孩子」，時而憧憬時而自卑的複雜心情，即將在本作品中細膩地展現出來。



恩中覺得自己從未真正了解過尚淵的心情，因此疏遠的真正原因似乎也可能是誤會，女孩間的友情時常出現這樣的情形。導演表示本部作品的主要想法應該是「同行」，觀眾們跟隨著恩中與尚淵這兩位好朋友的人生往下走，就會發現遇到了過去的自己，或想起年輕時的朋友，應該能夠理解與原諒別人，也對自己有更多的了解，在本劇中找到共鳴。《妳和其餘的一切》9月12日即將公開。



