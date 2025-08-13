《請回答1988》為慶祝開播10週年，正在準備團體MT！韓媒：柳俊烈因行程安排不參與！

《請回答1988》竟然10年了！團體MT報導一出來，出演陣容也引發討論～

今日（13）據韓媒 OSEN 報導，tvN《請回答1988》製作組爲了紀念10週年首播，正在計劃團體MT（membership training）。將由申沅昊導演和李祐汀作家所屬的製作公司 egg is coming 的主導下，將於10月中旬前往江原道某地旅行。對此，tvN方面謹慎回應：「爲了紀念《請回答1988》10週年，確實正在討論內容，但是具體事項還沒有確定！」



《請回答1988》講述1988年住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事，描述溫暖的親情、鄰里街坊小市民的故事、傳統的愛情與友情，勾起觀眾的鄉愁和共鳴。是繼《請回答1997》和《請回答1994》之後的《請回答》系列是第三部作品，當時最高收視高達18.8%，受到許多觀眾的喜愛。



而通過《請回答1988》結緣的柳俊烈和惠利從2017年開始公開戀愛，戀愛7年後於2023年末分手。之後柳俊烈捲入與演員韓韶禧的戀愛傳聞，惠利簡短地回應：「真有趣！」引發換乘戀愛的疑惑，韓韶禧對此進行積極的否認，但是柳俊烈卻保持沉默，最終兩人也分手。



隨著團體MT的報導出來，也立即在韓網引發熱烈討論（留言突破500則），韓網友：「感覺兩個當中有一個不會來」、「惠利跟其他成員還很熟呢...柳俊烈似乎要退出了」、「寶劍、惠利、東鎰大叔一定要出來」、「能成行嗎」、「又變成這樣了，是公開戀愛的壞處」、「惠利當然要出演了，因為是主人公」、「不能少了德善啊」、「只要德善和老公出來就行了～」、「這個企劃本身就很神奇...」、「柳俊烈要有眼力見兒地退出」、「惠利是主人公，朴寶劍是德善的丈夫，柳俊烈出演與否都無所謂」等等。

【最新報導】

某電視台相關人士表示：「柳俊烈正在拍攝 Netflix 電視劇，據我所知，其他行程無法消化。」

