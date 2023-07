(G)I-DLE舒华最新IG贴文引发热议：「不知什么时候可以变成真正自由的风。管他的，怎么舒服怎么来」

舒华备注这段话是「临摹作品练习用」,有人为她加油应援,也有人认为她这段话意有所指。

人气女团(G)I-DLE成员叶舒华最新一篇的IG贴文,分享了自己练习画画的多张照片,还配上了一段话,引发网友热议。

「等待一些吵闹的流逝,也等待一些安静的时光

人与人不需太复杂 何须复杂

虽然不知什么时候可以变成真正自由的风

网路世界、现实世界 还是好好待在自己的世界吧

管他的 怎么舒服怎么来

-

요즘 그림으로 힐링 하고있어요

바람언제 될수 있을지 모르지만

편안하게 쉬고 살아:)

-

I want to be the wind of freedom

p.s 临摹作品 练习用 、남들 작폼 보면서 그림 연습용」

▼IG下方的留言截图,更多内容可以自行上舒华的IG看。















这篇贴文舒华并没有分享在个人微博帐号上,不过仍旧有其他博主截图分享,这边就截图「橘子娱乐」下方的留言给大家参考。















PS:以评论跟赞数的比例来说,「橘子娱乐」这篇讨论度没有很高。舒华微博最新留言数2.8万+39.6万赞,橘子娱乐是留言数924+1.7万赞。





