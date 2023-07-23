(G)I-DLE舒华最新IG贴文引发热议：「不知什么时候可以变成真正自由的风。管他的，怎么舒服怎么来」
广告

(G)I-DLE舒华最新IG贴文引发热议：「不知什么时候可以变成真正自由的风。管他的，怎么舒服怎么来」

明星   2023年7月23日   星期日08:00   Mico   1

（封面图源：舒华IG@yeh.shaa_）

舒华备注这段话是「临摹作品练习用」，有人为她加油应援，也有人认为她这段话意有所指。

人气女团(G)I-DLE成员叶舒华最新一篇的IG贴文，分享了自己练习画画的多张照片，还配上了一段话，引发网友热议。

「等待一些吵闹的流逝,也等待一些安静的时光
人与人不需太复杂 何须复杂
虽然不知什么时候可以变成真正自由的风
网路世界、现实世界 还是好好待在自己的世界吧
管他的 怎么舒服怎么来
-
요즘 그림으로 힐링 하고있어요
바람언제 될수 있을지 모르지만
편안하게 쉬고 살아:)
-
I want to be the wind of freedom

p.s 临摹作品 练习用 、남들 작폼 보면서 그림 연습용」

▼IG下方的留言截图，更多内容可以自行上舒华的IG看。
（图源：舒华IG@yeh.shaa_）
（图源：舒华IG@yeh.shaa_）
（图源：舒华IG@yeh.shaa_）
（图源：舒华IG@yeh.shaa_）
（图源：舒华IG@yeh.shaa_）
（图源：舒华IG@yeh.shaa_）
（图源：舒华IG@yeh.shaa_）

这篇贴文舒华并没有分享在个人微博帐号上，不过仍旧有其他博主截图分享，这边就截图「橘子娱乐」下方的留言给大家参考。
（图源：微博@橘子娱乐）
（图源：微博@橘子娱乐）
（图源：微博@橘子娱乐）
（图源：微博@橘子娱乐）
（图源：微博@橘子娱乐）
（图源：微博@橘子娱乐）
（图源：微博@橘子娱乐）

PS：以评论跟赞数的比例来说，「橘子娱乐」这篇讨论度没有很高。舒华微博最新留言数2.8万+39.6万赞，橘子娱乐是留言数924+1.7万赞。
（图源：微博@叶舒华_G-I-DLE）
（图源：微博@橘子娱乐）

相关新闻：被问到「想对中国粉丝说什么」时？(G)I-DLE雨琦这样回答，遭韩网友挞伐：「感觉是故意的」

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » (G)I-DLE舒华最新IG贴文引发热议：「不知什么时候可以变成真正自由的风。管他的，怎么舒服怎么来」
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手