i-dle舒華版《鑑定師》「超台」，突冒中文和WayV Ten&揚揚對話超搞笑！嘉賓還有SJ-D&E、頌樂等

赴韓發展的「台灣囡仔」之一，大勢女團i-dle成員舒華（葉舒華），近期再次挑戰綜藝主持人之位，繼《Workdol》之後再主持「全球版」《鑑定師》，嘉賓名單一攤開「相當台」。

《鑑定師》是檔YouTube網路綜藝，原版由TWICE定延所主持，已播畢兩季，嘉賓曾找來金在中、SHINee溫流、GOT7 BamBam、權恩妃、全昭彌，還有定延TWICE隊友等等。節目內容具公益性質，讓嘉賓帶來他們的收藏品做公益，而主持人須答應嘉賓的要求做為交換。



舒華主持的是《鑑定師》「全球版」，昨在台灣盛大舉行節目發表會，據現場新聞畫面，舒華笑說自己本來不想再當「搞笑女」了，但因為有公益性質仍接下主持棒。除了特地來台舉行發表會外，公開的嘉賓也相當「台」，除了有台灣在地主持人LuLu、歌手9m88、主持人兼歌手的黃偉晉、男團Energy、演員范少勳與林柏宏之外，還有巡演都不忘來台灣的韓星PLAVE、10cm權正烈、PLAVE、MAMAMOO頌樂、EXO燦烈、SUPER JUNIOR-D&E（東海與銀赫）等，讓網友笑說「根本是『台灣版』《鑑定師》了吧」。



《鑑定師》「全球版」29日已公開第一集， WayV-TEN&YANGYANG泰籍成員Ten和同為「台灣囡仔」的台籍成員揚揚做客，三個人一度中文對話，場面相當奇妙。事情是這樣的，Ten和揚揚想說「鳥籠」但突然不曉得韓語怎麼說，三人求救場外才得到答案。舒華委屈地喊自己是外國人，問說不能用英語或中文溝通嗎，三個人便開始……



舒華：「我們可以用中文講。」

揚揚指著Ten：「他中文很厲害。」

舒華：「你中文很好？」

Ten：「挺好。」



別忘了Ten是泰國人！三人對話相當荒謬，彷彿看見舒華和i-dle泰籍隊友「小顆粒」Minnie和中國籍隊友雨琦的相處，Minnie可是曾被粉絲和雨琦說「中文比舒華好呢」！不過WayV本來就是中國與韓國兩地發展的團體，Ten早就秀過一定的中文實力了。而製作單位在字幕上寫「完全聽不懂你們在說什麼ㅜㅜ」，讓場面更有趣了。



▼完整第一集節目



舒華在台發表會上回答記者問題，表示自己有機會也想找同為台籍偶像的好友TWICE子瑜，還有曾與自己合作「台版《尹食堂》」《艾嘉食堂》的演員柯佳嬿，不曉得有無機會如願見到呢？

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