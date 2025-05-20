合約在後台簽完？！小娟為i-dle全員續約拼到最後一秒，逐字談判：大家的條件都一樣

女團 i-dle（原(G)I-DLE）日前全員完成與經紀公司CUBE娛樂的續約，背後的努力故事近日也隨著綜藝節目公開，引發粉絲感動與關注。

近期播出的MBC綜藝節目《全知干預視角》中，i-dle 成員們分享了出道7年之際的續約幕後花絮。 隊長田小娟透露，其實在公開續約消息前的「Melon Music Awards」頒獎典禮當天，成員們是在等候室裡簽下續約合約的。

小娟表示：「我們一直都有在討論，當時也訂好了最終期限。 其實我早就已經簽完合約了。」身為隊長，她更肩負起聯繫與協調的責任，為了讓五位成員能在相同條件下共同續約，她付出了許多心力。



成員薇娟也補充道：「小娟真的非常努力，才能讓大家在一樣的條件下完成續約。 她一個一個成員進行面談，調整合約內容。」小娟則回應說：「真的連一個字都不放過地改了，因為這些都很重要。」



此外，小娟也談到先前引發熱議的〈11月合約結束〉的Rap歌詞，澄清這並非刻意暗示，她解釋：「其實是10月到期，我自己錯記寫成11月了。 那是我寫的自傳式歌詞，沒想到會變成話題。」對於粉絲擔心公司可能因此措手不及，小娟也補充道：「公司早就知道這件事，我們那時也在好好地協商中。」

這段真摯又辛苦的續約過程讓許多粉絲更加敬佩小娟的責任感與領導力，也再次證明了i-dle五人彼此之間堅定的情誼。

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