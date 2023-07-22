男團VERIVERY今年第二度來台「諾T呀」貫穿全場 隨興依照粉絲要求表演連音樂都跟不上！

韓國男團VERIVERY在相隔五個月後第二度訪台，同樣於台北Clapper Studio進行下午與晚上接連兩場的演出。原本六位成員但稍早卻臨時公告其中一位成員延浩，因扁桃腺炎而取消的本次的演出，在飯店靜養，讓粉絲們有點小小惋惜。

一出場就接連為大家帶來「Thunder」、「My Face」兩首快歌，向大家問候的時候都還喘氣聲不斷，隊長東憲說要為大家帶來韓國最近流行的自我介紹方式，也就是必須帶有性感或可愛的動作，東賢用中文說著「我是VERIVERY的開心果東憲」，啟賢則是說今天看到鏡子裡的自己，覺得狀態真的很不錯。岡旻則是顯得有點害羞，勇勝則說：「大家好，我是韓國人，我是很可愛的勇勝。」讓全場粉絲們相當開心。



隊長東憲也先請求大家的諒解，說我們非常可愛的小狗狗主唱延浩，今日因為身體不適而未能參加演出，他直到今日早上都還很堅持想要一起表演，但多方評估後還是認為狀況不允許，東憲還特別詢問了台下拿著延浩名字牌子的粉絲，能否接受其他五位成員更努力填補他的空位？沒想到粉絲不領情，說只想看到延浩，相當死忠，讓東憲與其他成員們喊著要退場了。東憲還不斷向休息中的延浩喊話，並且眼神往上看，成員忍不住說「往天上看幹嘛？」他解釋說延浩應該住在10樓以上的高樓層啦！



VERIVERY也說明了演唱會Concert與FAN-CON有什麼區別？演唱會大家只管欣賞表演就好，但是FAN-CON是需要粉絲與藝人共同完成的一場演出，所以希望粉絲們一起加入互動。VERIVERY也的確不斷丟出問題給粉絲們回答，只要出現比較奇特的回應，他們就會問「諾T呀」(韓國心理測驗MBTI相關流行語） ，或是團員們也會用這句話互開玩笑，讓粉絲們也笑翻。



串場影片也非常用心，都是刻意惡搞KUSO韓國知名廣告，譬如利用ASMR的方式講出他們私下的日常對話，或是模仿動物叫聲，也有用超怪的語調進行韓語教學，每一段都讓粉絲們會心一笑。接下來舞台還布置為電台模式，由VERIVERY五位DJ為大家解決疑難雜症，閱讀粉絲們的故事時還要求翻譯語氣要一模一樣才行。被問到「粉絲們看到我的腹肌時，希望她露出害羞還是瘋狂的反應？」他們各自都有不同想法，勇勝則說：「粉絲們即使害羞，也會用手遮住臉透過指縫中繼續看啊！」



遊戲環節需要表演個人技，以粉絲們的尖叫聲來判斷誰是第一名，竟然賭上了不在場的延浩的信用卡，老么岡旻先是選擇了一位「姐姐粉絲」上台，牽著她的手深情獻唱了李昇基名曲「姐姐是我的女人」，讓台下所有粉絲們羨慕不已，岡旻也代替延浩獻唱中文歌曲五月天的「擁抱」。浩榮與啟賢則是帶來熱舞表演，勇勝則是進行SOLO舞蹈，說是在台灣應該相當流行的歌曲，但台下粉絲們的反應卻是一頭霧水，讓他們相當錯愕。接下來啟賢也與東憲再搭配帶來雙人舞蹈，每一段都相當精彩，難分高下。最後五人還一起大跳「我推的孩子」，大展可愛魅力。



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