虛擬男團 PLAVE 現場清唱《想見你》OST中文實力出眾，i-dle舒華認證：太好聽了吧～

高人氣虛擬男團 PLAVE 出演了由i-dle舒華主持的網路節目《鑑定師》，還在母語是中文的舒華面前熱唱中文歌曲，實力&自信都不容小覷！

《鑑定師》第二集的嘉賓迎來了即將展開亞洲巡迴演唱會的 PLAVE，他們的門票一開賣就全部售罄，人氣相當火爆。



訪談中聊到了他們之前cover了台劇《想見你》的主題曲〈想見你想見你想見你〉OST，當時便引發熱烈關注！



▼精美的MV畫面也相當令人感動～，誠意十足！



這一次上節目，他們也非常爽快的直接現場演唱，隨時準備好展現的態度，和出眾的現場演唱實力，讓眾人大吃一驚！舒華更稱讚：「唱得太好了，超乎想像的好，發音也非常好。」PLAVE成員們也表示，之前為了cover，真的練習了非常多次，非常努力。



▼演唱〈想見你想見你想見你〉OST片段在影片的 7:42。



[DASH: Quantum Leap] 是PLAVE出道兩年來首次舉辦的亞洲巡演，將於8月15日至17日連續三天在奧林匹克體操競技場KSPO DOME舉行的首爾演唱會揭開序幕。隨後將於8月23日台北、10月1日香港、18日雅加達、25日曼谷，以及11月1日、2日東京等共6座城市登場。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞