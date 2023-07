拽姐出街必備！炸裂整個韓國的網紅洗腦神曲，聽完精神狀態都好了！連（G）I-DLE都來挑戰

這個精神狀態小編好喜歡(已瘋!)

要說韓國最近流行什麼洗腦神曲,除了愛豆團的新歌之外,非這首《你為什麼眼睛瞪那麼大》莫屬,演唱者RalRal是一名韓國網紅,人設就是「韓國精神小妹」,近幾年上過不少次電視綜藝,還是戀綜《粉紅謊言》的主持人之一。

《你為什麼眼睛瞪那麼大》從頭至尾歌詞(加上感歎詞)不超過10句,第一句「你不喜歡我吧」一出來就奠定了整首歌的基調「狂拽炫」,接著「你眼睛瞪得像三角形」、「你眼睛瞪得像正方形」、 「你眼睛瞪得像圓形」直擊聽眾內心深處,再加上RalRal鬼馬式哥特裝扮,彷彿她和你面對面瘋狂diss你一般,壓迫感爆棚,大有一種「你不喜歡我又怎麼樣,我也不是很喜歡你」的感覺,無數網友表示:「被這首歌狠狠洗腦,好美的精神狀態,歌詞好好笑」等。



RalRal 랄랄 is the talented and funny creator who created Square Eyes and inspired Dreamcatcher in covering it. She's quickly replacing Norazo in the hearts of the Deukae girls. #드림캐쳐 #Dreamcatcher #SquareEyes #Ralral #랄랄



https://t.co/GhqA9fVreP pic.twitter.com/vIos6En8VS