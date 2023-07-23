拽姐出街必備！炸裂整個韓國的網紅洗腦神曲，聽完精神狀態都好了！連（G）I-DLE都來挑戰

這個精神狀態小編好喜歡（已瘋！）

要說韓國最近流行什麼洗腦神曲，除了愛豆團的新歌之外，非這首《你為什麼眼睛瞪那麼大》莫屬，演唱者RalRal是一名韓國網紅，人設就是「韓國精神小妹」，近幾年上過不少次電視綜藝，還是戀綜《粉紅謊言》的主持人之一。

《你為什麼眼睛瞪那麼大》從頭至尾歌詞（加上感歎詞）不超過10句，第一句「你不喜歡我吧」一出來就奠定了整首歌的基調「狂拽炫」，接著「你眼睛瞪得像三角形」、「你眼睛瞪得像正方形」、 「你眼睛瞪得像圓形」直擊聽眾內心深處，再加上RalRal鬼馬式哥特裝扮，彷彿她和你面對面瘋狂diss你一般，壓迫感爆棚，大有一種「你不喜歡我又怎麼樣，我也不是很喜歡你」的感覺，無數網友表示：「被這首歌狠狠洗腦，好美的精神狀態，歌詞好好笑」等。



RalRal 랄랄 is the talented and funny creator who created Square Eyes and inspired Dreamcatcher in covering it. She's quickly replacing Norazo in the hearts of the Deukae girls. #드림캐쳐 #Dreamcatcher #SquareEyes #Ralral #랄랄



https://t.co/GhqA9fVreP pic.twitter.com/vIos6En8VS — Liz Black (@blackl1190) May 22, 2023

這首歌有多紅呢，RalRal被邀請參加音樂節和粉絲們一起「發瘋」，不少愛豆團也積極模仿，大勢女團（G）I-DLE還參加了挑戰，成員們拽拽的表情直接笑翻粉絲。



ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ랄랄 엔믹스 콜라보 깔 존나맞음 pic.twitter.com/YEQFvT0r72 — 강고 (@kanggo56) July 14, 2023

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