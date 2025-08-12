8月韓綜推薦！明星推薦真好友參加戀綜《真正不錯的人》，還有《大逃脫》《認識的哥哥》等

8月正值酷暑，閒暇時不妨看些韓國綜藝放鬆放鬆！除了正熱門的戀綜《真正不錯的人》外，還有《大逃脫》、《認識的哥哥》等經典綜藝！

《真正不錯的人》

韓國全新戀綜《真正不錯的人》讓明星當「愛友」，做擔保介紹真正不錯的好友來聯誼，愛友包括演員姜素拉、演員金南喜、諧星曹世鎬、女團KARA成員兼綜藝人許齡智、女團Lovelyz兼綜藝人李美珠與足球明星金永光，甚至還有「戀綜前輩」《單身即地獄》李官熙！



第一集播出反應便大爆發，觀眾都覺得看明星熟人親自解讀素人好友聯誼，新鮮又有趣！棚內觀看影片的愛友們，經常為了好友之間的互動產生激動反應呢！例如出演者河廷根在第一天就輕摟李多蕙的背，身為愛友的李美珠當然坐不住了，李官熙也站起來想維護好友，瞬間引發男女主持人雙方大戰！節目每週一深夜播出！素人演出者擁金宇彬、金建宇、金度妍、雪炫明星臉亦受到討論，各種火花更讓人悸動不已！



《大逃脫：The Story》

韓國經典密室逃脫綜藝，《大逃脫》系列時隔四年回歸！原班人馬姜鎬童、金東炫與柳炳宰，加上高庚杓、EXO伯賢和呂珍九，新陣容新火花！元老姜鎬童、金東炫與柳炳宰如常發揮，使力的使力，動腦的動腦，而新成員高庚杓、伯賢和呂珍九，各個也發揮令人驚豔的敏銳觀察力和推理能力，六人團結一致，勢如破竹勇闖恐怖地帶！



兩集一主題，都是為了尋找神秘的「金尺」，目前已播至第六集，集集都有恐怖驚險內容等著觀眾一同探索！主題又是朝鮮時代又是連續殺人魔，還有邪教……酷暑時分增加點沁涼吧！週四深夜即可收看！



《認識的哥哥》

《認識的哥哥》近日第490集邀請到出道20周年的「韓流帝王」Super Junior，9人的新歌〈Express Mode〉刀群舞和各種搞笑故事，在海外觀眾群裡反應熱烈！



最新幾集《認識的哥哥》又邀請了好幾組歌手，剛好都是solo唱將，包括Paul Kim、Tim、ZAZZ、姜丹尼爾、Heize、10cm權正烈，及臉紅的思春期安智煐！他們美聲連發，加上和《認識的哥哥》班底一來一往talk，化學反應爆發！《認識的哥哥》每週六深夜更新，在8月酷暑以令人雞皮疙瘩的歌聲和歡笑帶給你涼爽！



以上節目均可於香港Viu收看，還有《我家的熊孩子》看金俊昊終於擺脫單身順利二婚；《全知干預視角》看《魷魚遊戲》曺柔理及最新混團ALLDAY PROJECT、資深混團高耀太等等藝人的一日行程；韓國兩大電視台招牌韓綜《兩天一夜4》與《玩甚麼好呢》看各自班底又有什麼新挑戰！



