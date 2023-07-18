被問到「想對中國粉絲說什麼」時？(G)I-DLE雨琦這樣回答，遭韓網友撻伐：「感覺是故意的」

(G)I-DLE成員Minnie和雨琦日前出演中國節目《奔跑吧兄弟》，被問到「想對中國的奶味藍（Neverver）說點什麼？」

雨琦自然地回答：「這次馬上就要去台灣，然後還有香港場，希望會給你們小小的驚喜。」雖然她沒有說出字幕上的「中國台灣」和「中國香港」，不過她自然地回答，讓網友覺得隱約把台灣、香港是為中國的一部分。



影片公開後，除了在 PTT、Dcard 外，也在韓國論壇 The qoo 引發熱議，帖文的留言數突破500則。韓網友：「他之前也那樣... 所以中國人不能喜歡」、「不是...還有位台灣成員，他真的有點」、「就是啊，爲什麼把台灣、中國人放到一個組合裡」、「她之前還問舒華是哪裡來的呢」、「中國孩子不要再這樣了」、「像是故意提到台灣和香港一樣」、「之前不也是那樣嘛，粉絲們不是都閉著眼睛追星嗎」等等。



而這件事也持續延燒到中國，「宋雨琦因說了中國台灣被韓網熱議」在今日（18日）還登上微博熱搜一位，中國網友力挺雨琦的發言。還紛紛留言：「葉舒華為什麼不表明立場」、「有時間關心宋雨琦還不如問問隊友立場」、「宋雨琦做得好」、「韓國人心眼真小」、「關你們韓國人什麼事」等等。



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