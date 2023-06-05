太妍首爾開唱少女時代成員相挺，潤娥催促表演情境劇超爆笑！粉絲還拍到金在中就在正前方一起看表演

超多藝人出現在太妍的演唱會上，最讓人驚訝的是…曾經的師兄和師妹罕見同框，讓許多人心中感觸良多～。

太妍於上週末連續兩天（6月3、4日）在首爾奧林匹克體操競技場開唱，許多偶像歌手到場觀看，也讓人感嘆太妍不愧是偶像中的偶像。除了少女時代的Tiffany、潤娥、秀英、孝淵外，Super Junior東海&銀赫、SHINee珉豪&Key&泰民、Seventeen勝寛&Hoshi&Dino&Vernon、NCT道英、aespa Karina&Winter、IVE安兪真&秋天&Liz&李瑞、LE SSERAFIM全體宮脇咲良&金采源&許允眞&中村一葉&洪恩採…等多組人氣團體成員出現讓粉絲們相當吃驚，引發網上熱烈討論。



▼Seventeen勝寛IG story分享成員們和太妍的合照：左至右為勝寛、Dino、太妍、Vernon、Hoshi。



▼大螢幕cue到少女時代的成員Tiffany、潤娥、秀英、孝淵的片段。

其中最引發話題的第一件事情，就是潤娥的情境劇，粉絲們熱烈喊著太妍的名字，潤娥嚴肅地拿起手機說：「太妍歐逆！快點出來，粉絲們都這麼喊了妳怎麼還不出來，趕緊換好衣服，快點出來吧，又不是第一次開演唱會了，趕快出來吧！」結果下一秒真的出場了，成員們也迅速投入表演之中。

230604 YoonA from Sooyoung's IG story (2)



[TRANS] Calling (Taeyeon) unnie to come out quickly

@/yoona__lim

Why are you acting so hardhttps://t.co/I4H6cunk4H



Lmao YoonA#YoonA #윤아 #Sooyoung pic.twitter.com/MXxD5cFg69 — Mystarmyangel (@mystarmyangel) June 4, 2023

而第二件事情，就是「前師兄」金在中（原本是東方神起成員）就坐在少女時代成員們的前幾排，罕見地同框了，讓許多KPOP老粉絲都感到非常驚訝。

END

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞