太妍首爾開唱少女時代成員相挺，潤娥催促表演情境劇超爆笑！粉絲還拍到金在中就在正前方一起看表演

超多藝人出現在太妍的演唱會上,最讓人驚訝的是…曾經的師兄和師妹罕見同框,讓許多人心中感觸良多~。

太妍於上週末連續兩天(6月3、4日)在首爾奧林匹克體操競技場開唱,許多偶像歌手到場觀看,也讓人感嘆太妍不愧是偶像中的偶像。除了少女時代的Tiffany、潤娥、秀英、孝淵外,Super Junior東海&銀赫、SHINee珉豪&Key&泰民、Seventeen勝寛&Hoshi&Dino&Vernon、NCT道英、aespa Karina&Winter、IVE安兪真&秋天&Liz&李瑞、LE SSERAFIM全體宮脇咲良&金采源&許允眞&中村一葉&洪恩採…等多組人氣團體成員出現讓粉絲們相當吃驚,引發網上熱烈討論。



▼Seventeen勝寛IG story分享成員們和太妍的合照:左至右為勝寛、Dino、太妍、Vernon、Hoshi。



▼大螢幕cue到少女時代的成員Tiffany、潤娥、秀英、孝淵的片段。

其中最引發話題的第一件事情,就是潤娥的情境劇,粉絲們熱烈喊著太妍的名字,潤娥嚴肅地拿起手機說:「太妍歐逆!快點出來,粉絲們都這麼喊了妳怎麼還不出來,趕緊換好衣服,快點出來吧,又不是第一次開演唱會了,趕快出來吧!」結果下一秒真的出場了,成員們也迅速投入表演之中。

