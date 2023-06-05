太妍首尔开唱少女时代成员相挺，润娥催促表演情境剧超爆笑！粉丝还拍到金在中就在正前方一起看表演

超多艺人出现在太妍的演唱会上，最让人惊讶的是…曾经的师兄和师妹罕见同框，让许多人心中感触良多～。

太妍於上周末连续两天（6月3、4日）在首尔奥林匹克体操竞技场开唱，许多偶像歌手到场观看，也让人感叹太妍不愧是偶像中的偶像。除了少女时代的Tiffany、润娥、秀英、孝渊外，Super Junior东海&银赫、SHINee珉豪&Key&泰民、Seventeen胜寛&Hoshi&Dino&Vernon、NCT道英、aespa Karina&Winter、IVE安兪真&秋天&Liz&李瑞、LE SSERAFIM全体宫脇咲良&金采源&许允眞&中村一叶&洪恩采…等多组人气团体成员出现让粉丝们相当吃惊，引发网上热烈讨论。



▼Seventeen胜寛IG story分享成员们和太妍的合照：左至右为胜寛、Dino、太妍、Vernon、Hoshi。



▼大萤幕cue到少女时代的成员Tiffany、润娥、秀英、孝渊的片段。

其中最引发话题的第一件事情，就是润娥的情境剧，粉丝们热烈喊著太妍的名字，润娥严肃地拿起手机说：「太妍欧逆！快点出来，粉丝们都这么喊了你怎么还不出来，赶紧换好衣服，快点出来吧，又不是第一次开演唱会了，赶快出来吧！」结果下一秒真的出场了，成员们也迅速投入表演之中。

230604 YoonA from Sooyoung's IG story (2)



[TRANS] Calling (Taeyeon) unnie to come out quickly

@/yoona__lim

Why are you acting so hardhttps://t.co/I4H6cunk4H



Lmao YoonA#YoonA #윤아 #Sooyoung pic.twitter.com/MXxD5cFg69 — Mystarmyangel (@mystarmyangel) June 4, 2023

而第二件事情，就是「前师兄」金在中（原本是东方神起成员）就坐在少女时代成员们的前几排，罕见地同框了，让许多KPOP老粉丝都感到非常惊讶。

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