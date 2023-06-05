Apink南珠台灣行Vlog：Panda送上毛孩抱枕讓她們抱緊緊～5人還追隨SJ始源腳步吃鼎王

Apink 4月來台灣開演唱會，繼官方頻道更新了演唱會幕後花絮，成員南珠近日也在個人頻道上架了台灣之行Vlog。

Apink官方頻道演唱會花絮裡，可以看見台灣Panda準備了印有成員毛孩照片的造型抱枕，初瓏聽見掌鏡的PD還沒看到，就興奮的衝回休息室指給鏡頭看，南珠、夏榮與恩地介紹起自己的毛孩，抱著牠們替他們配音、和牠們對話。



而南珠的Vlog裡，她進入休息室映入眼簾的就是排排坐的抱枕毛孩們，忍不住和隊友們一起尖叫，梳化、吃披薩時都還抱著她的「Pink分身」（南珠狗狗名Pink），和夏榮兩個人在玩指壓拖鞋也抱緊緊抱著孩子分身。



前面才有前輩Super Junior始源來台指定吃鼎王（火鍋連鎖店）‎，後面Apink也跟上步伐來了！還喝起台灣Panda準備的台灣啤酒。回憶‎當時有人直擊Apink去吃鼎王，底下就有網友留言「是不是始源推薦你們來的」、「始源是不是跟恩地說，來台灣一定要去吃鼎王」、「鼎王應該要感謝始源，因為他所以阿粉過來吃了」，據說恩地就是因為始源的關係想吃鼎王，來台之前就預告要來吃呢！



快來看完整的Apink台灣演唱會花絮與Vlog吧！



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