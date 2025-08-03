「又醜又沒禮貌」？ SHINee Key在酒吧親耳聽鄰座議論自己40分鐘，被罵也不敢出聲

ENA脫口秀節目《Salon de Idol：你真是話多》1日播出前傳第2集，SHINee成員Key分享了一則酒吧趣聞，讓同為偶像藝人的BTOB昌燮和少女時代孝淵驚訝不已。

三個人在「偶像之夜」環節回答節目組提前準備的問題，其中一個問題是請選擇哪一種情況更讓人感到生氣：A. 跟人合照後轉過身竟聽到對方說「剛才那是誰來的？」B. 一個人說「要不要幫你們拍照？」，另一個人竟回答「還不到那個程度吧」。

三位MC不約而同表示「還不到那個程度吧」真的很很讓人生氣，Key順勢分享多年前親耳聽到別人說自己壞話的經歷。 當時Key剛剛通過綜藝節目獲得人氣，在梨泰院某酒吧和朋友小酌聊天時，隔著一張紙的距離被迫偷聽隔房間客人的對話：「當時大概有四五位二三十歲的女子，辦完生日派對後開始討論電視綜藝，聊到《我獨自生活》。 其中一個人說對Key有好感，另一人則針鋒相對地表達反對。」



兩派人的爭吵在酒精催化下演變得越來越激烈，Key和朋友大聲不敢出，聽著她們陸續貶低Key「講話沒禮貌、長得醜、很差勁」等等，讓Key感到難以承受：「她們沒想到我就在旁邊才能講出這些話，竟然可以達到這種水準。 在旁邊聽這些真的太難受了。」昌燮和孝淵也感慨可怕。



孝淵建議Key去隔壁房間打個招呼，Key表示他也真的有在考慮這樣做：「她們因為我而吵了足足有40分鐘！」



Key還透露最近真的親耳聽到人講那句話，因為去海外演出時涉及幾億韓元的商務合約，所以在機場請了兩位保鏢，這時就聽到有人小聲議論：「還不到那個程度吧？」Key內心也很想笑：「我也知道啊！」



孝淵也分享了她的經歷，之前去馬來西亞時請了8位保鏢，但來接機的粉絲也只有8個人：「當時保鏢讓大家散開一些，我說：『還不到那個程度吧？』真的太不好意思了。」現在回想起來都是有趣的經歷XD



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