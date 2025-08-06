《單身即地獄》主持人洪真慶與企業家老公離婚！結束22年婚姻「沒有歸責理由，雙方達成協議」

洪真慶的經紀公司（6日）表示，洪真慶與丈夫A某結束婚姻生活。據悉，兩人中誰都沒有歸責理由，爲了各自的生活投入更多的時間，在去年進行緩慢的離婚程序。

關於相關事件，洪真慶在出演好友丁善姬 YouTube 頻道上傳的影片中，親自透露離婚消息。洪真慶對離婚說：「雖然很遺憾直到我們成爲陌生人才找回真正的友情，但是和前夫相處得很好。」她表示在相處最舒服的（丁善姬）姐姐面前，什麼都能坦率地說出來，所以才在這裡說。



洪真慶表示自己和前夫1998年第一次見面，認識27年（兩人在2003年結婚，育有一女）。她說：「不是因爲誰的錯才離婚的，而是想過不同的人生。撇開戀人關係不說，現在對我來說是很好的哥哥，雙方親家仍然相處得很好，特別是沒想到我媽媽和婆婆都是這麼酷的人，他們經常一起吃飯。」對於宣佈離婚的原因，洪真慶說：「事實上，婆婆一直勸阻我！讓女兒再大一點再公布，但因爲知道的記者們很多，所以不能再推遲了。」

而洪真慶在1993年通過SBS《第2屆超級模特選拔大賽》正式踏入演藝界。之後活躍在各種綜藝節目，也在《2023 KBS演技大賞》獲得最優秀賞，去年在《第60屆百想藝術大賞》TV部門獲得女子綜藝賞。此外還以辛奇企業家而聞名。



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