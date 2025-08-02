【8月新劇】《暴君的主廚》最新預告：「大廚」潤娥突穿越到朝鮮時代，與「暴君」李彩玟初次見面就遇到危機！

看完預告感覺很有趣！8月就追這部啦！

tvN新劇《暴君的主廚》（暴君的廚師）由潤娥、李彩玟主演，該劇改編自網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，講述一名廚師在登上事業巔峰的瞬間穿越到過去，雖然要接受極惡暴君的評論，但同時也遇到身為頂級美食家的國王。



公開的最新預告中，正在度過人生最精彩瞬間的延智英竟然遭遇意外事件？延智英在料理大賽上取得冠軍，不僅獲得廚師的名譽，還獲得獎金的她，正在享受全盛期之際卻突然因爲可疑的契機迫降至朝鮮時代....



被逼到懸崖邊的延智英，面前站著拉緊弓弦的暴君李憲，身穿素服跪在冰冷的石頭地上的她，究竟會如何克服這場危機？相反的是李憲在狩獵的過程中，對突然出現在自己面前的延智英感到非常奇怪，李憲果斷地將御膳廚房讓給身份不明的她，並說：「如果不合我的口味，將處以極刑。」面對「絕對味覺」的暴君，這對延智英似乎是不容易的挑戰，而她也得知李憲的真實身份：「天啊～殿下？」



很好奇這個組合會擦出什麼樣的火花呢！而《暴君的主廚》由《來自星星的你》張太侑導演執導，HapJak 編劇執筆，確定在8月23日首播。

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