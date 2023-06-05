《玩什麼好呢？》剛創自身最低收視率3%，今確定班底去留！鄭埻夏、申奉仙、朴昌勳PD下車

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）近期收視低迷，上月便有消息人員改組，今（5）日官方正式公告變動。

最初的消息傳劉在錫、HAHA與李美珠三人續留，鄭埻夏、申奉仙、李伊庚與朴昣奏（朴真珠）退出節目，而製作人朴昌勳會從PD（Producer Director）改任CP（Chief Producer，首席製作人），不過正式的消息只有一半應證。

製作組發布的官方聲明表示鄭埻夏、申奉仙將在6月10日的《玩什麼好呢？》播畢之後離開，而朴昌勳PD也從節目退出，將由共同執導的金振勇、張宇成PD擔任主PD。除了宣布人員變動，製作組也說明為了進行調整，6月10日之後的兩週節目會停播。聽聞消息，網友很是不捨，尤其不捨申奉仙，‎theqoo網友大多認為節目組沒有好好運用鄭埻夏與申奉仙的能力，為他們感到不值，希望他們去別的節目有更好的發展，也有人認為應該要回到最初劉在錫一個人的時候。



《玩什麼好呢？》近期確實遭遇瓶頸，收視成績跌到5%以下，重回了節目開播時起步的成績，‎劉在錫自己都坦言為收視煩惱‎。3日美珠與李伊庚約會內容甚至跌到了3.0%，刷新了節目開播以來最低收視率，網友都對節目企劃都相當不解，不喜歡節目組刻意營造兩人CP（情侶）氛圍，甚至還是用戀綜的手法。



《玩什麼好呢？》完整聲明內容如下：

大家好，這裡是《玩什麼好呢？》製作團隊。

過去兩年來一直同在的鄭埻夏、申奉仙兩位，將在6月10日的《玩什麼好呢？》播畢後離開。

再次感謝一直以來全心全意傳達開朗笑容的鄭埻夏、申奉仙。

還有，《玩什麼好呢？》將在6月的第三週和第四週休息，進行為期兩週的重整時間。

到目前為止引領團隊的朴昌勳PD亦退出《玩什麼好呢？》，將由共同執導的金振勇、張宇成PD將擔任主要導演。

在7月的第一個星期六，我會以更加堅強的模樣回歸的。

謝謝各位觀眾。

《玩什麼好呢？》製作組敬上

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞