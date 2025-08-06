全能系男神 DKZ 朴宰燦 來台開唱 2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI！9月13日 JC工廠正式登台，與台灣粉絲溫暖相聚

兼具創作才華與演技實力的全方位藝人朴宰燦（JAECHAN）將於2025年9月13日（六）登上台北WESTAR場地，舉辦個人粉絲演唱會2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI。他將在演唱會中化身「JC廠長」正式登陸台北，帶著最新音樂作品，與台灣的粉絲們共創難忘回憶！門票將於8月10日透過KKTIX售票網站及全家FAMIPORT機台全面開賣。

朴宰燦自2019年以DKZ成員身分正式出道，以清亮嗓音與穩健舞台表現受到矚目。2022年出演BL話題劇《語意錯誤》後聲勢大漲，憑藉自然細膩的演技與溫暖氣質擄獲大批劇迷，人氣迅速延燒至全球。身為全能創作型藝人，宰燦也在音樂領域展現了高度才華，不僅親自參與詞曲創作與編排，也主導了個人專輯《JCFACTORY》系列的概念與內容，從視覺、音樂到演出皆融入強烈個人風格。首張個人專輯《JCFACTORY VOL.1》大獲好評，時隔一年八個月後再度回歸，於今年五月推出全新迷你專輯《JCFACTORY VOL.2》，展現成熟穩重與多元曲風兼備的音樂實力。



專輯收錄多首話題新曲，包括主打歌〈POSTER BOY〉以及首次挑戰抒情氛圍的〈THE LIGHT〉，還有以吉他聲線打造的時尚小品〈STEP TO YOU〉，與重新錄製的〈Y.O.U（SOLO VER.）〉等，風格涵蓋CHILL R&B、URBAN POP與抒情曲，充分展現他對多元音樂類型的掌控能力。其中主打曲〈POSTER BOY〉融合清爽節奏與洗鍊聲線，歌詞傳遞「每個人都能在屬於自己的舞台上閃耀」的勇氣訊息，而他也積極參與音樂作品的整體製作，持續拓展自身音樂色彩，奠定專屬於自己的音樂定位，象徵不斷突破自我、開創新局的音樂理念。



本次演唱會延續首爾場《JCFACTORY》的主題設定，宰燦將以「JC廠長」的角色登場，帶來兼具娛樂性與情感交流的專屬單元內容。與粉絲一同回顧成長歷程、進行趣味挑戰，深入分享他的創作歷程與內心世界。而音樂演出的部分同樣令人期待，由宰燦親自參與製作的全新迷你專輯裡面的歌曲，將首度在台灣舞台現場呈現，絕對不容錯過。活動也規劃了多項誠意滿滿的粉絲福利，包括全場擊掌、限定小卡（一套五張）、官方海報、觀看彩排、親簽海報與拍立得，還有團體合照和一對一合照，寵粉程度全面升級，互動性與收藏價值都爆表，是粉絲絕對不容錯過的超值內容。主辦單位表示，希望能讓每位到場的粉絲都能感受到專屬於自己的感動，與宰燦共同打造回憶！



2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI將在2025年9月13日舉行，門票將於8月10日下午一點起透過KKTIX售票網站及全家FAMIPORT機台開賣。更多活動資訊與售票消息，請鎖定主辦單位瑞田文創官方社群平台。



2025 JAECHAN FANCON [JCFACTORY] in TAIPEI

演出日期：2025年9月13日 (六) 18:00 (依現場實際情況而定)

演出地點：WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）

購票方式：KKTIX售票網站及全家Famiport機台

活動票價：VIP區 $5,380/A區$4,380/愛心席$2,190(全座席)

開賣時間：2025/8/10 (日)13:00起

購票網址：https://richland.kktix.cc/events/26959c98

粉絲福利：全場擊掌、限定小卡（一套五張）、官方海報、觀賞彩排、一對十團體合照、一對一合照、親簽海報、親簽拍立得

有關最新活動消息，請密切關注主辦官方專頁：Fb:https://www.facebook.com/richlandcreative/

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