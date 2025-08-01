SEVENTEEN暌違 7 年再來港舉辦演唱會

韓國超人氣男子組合SEVENTEEN的官方社交平台今日正式宣佈，SEVENTEEN將舉行世界巡迴演唱會香港站《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》，於2025年9月27及28日（星期六及日）假啟德主場館舉行。

恒生銀行成為是次巡迴演唱會香港站的冠名贊助，並為恒生Visa信用卡客戶帶來優先購票尊享禮遇，讓客戶在門票公開發售前率先搶飛，走進音樂現場與SEVENTEEN共度難忘精彩時刻！

SEVENTEEN為樂迷帶來暌違 7 年的香港演唱會，亦紀念組合出道10週年，意義非凡。香港站將會有九名成員參與，包括S.COUPS、JOSHUA、JUN、THE 8、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON、DINO，與“CARAT”（“SEVENTEEN”粉絲稱號）作近距離互動！SEVENTEEN各成員多才多藝，參與作曲、填詞、編舞及製作，展現全方位音樂實力，近年更憑專輯刷新銷量紀錄，當中2023年推出的第10張迷你專輯《FML》，銷量高達600萬張，榮登國際唱片業協會2023年全球最暢銷專輯榜。除了成功刷新SEVENTEEN自身單張最高銷量紀錄，同時成為K-POP歷史上首張銷量突破600多萬張的專輯以及目前K-POP歷史上最暢銷的專輯！ （專輯銷量數字截至2025年7月）

恒生銀行呈獻︰《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》，客戶憑恒生Visa信用卡即可尊享優先購票禮遇，助您提早部署搶飛。恒生亦會陸續帶來連串驚喜，您可密切關注恒生官方Facebook及Instagram專頁！

演唱會詳情

恒生銀行呈獻︰《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》

演出日期：2025年9月27日及28日（星期六及星期日）

演出地點：啟德主場館

演唱會搶飛神卡：恒生Visa信用卡

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞