因金賽綸酒駕事件幾經波折！禹棹奐&李相二主演Netflix韓劇《獵犬》終於釋出預告，上線時間確定拳拳到肉

又一部可以約男友&老公一起看的痛快爽劇，喜歡肉搏戰的朋友們千萬別錯過～。（四位主演都是實力派也太猛）

Netflix 動作人氣漫改新劇《獵犬》釋出了首波預告，官方也確定會在6 月 9 日正式痛快上線。

《獵犬》講述三個好友在仁慈的放債人手下做事，合作對付把經濟弱勢者當目標的惡毒高利貸，卻意外被捲入巨大勢力後所發生的精采故事。



▼《獵犬》正式前導預告，禹棹奐和李相二重磅出擊！擂台之外，真正的拼搏才正要展開。



【人物簡介】

▼禹棹煥飾演的「金建宇」曾是新人王之戰中獲得冠軍的拳擊新星，為了償還母債遇到了高利貸業界的傳說崔社長，他作為警衛員迎來了全新的人生。



▼李相二飾演的「洪宇鎮」與建宇在拳擊比賽中結識，以自己過往的經驗幫助對高利貸一無所知的建宇。



▼朴星雄（朴誠雄）飾演的「金明吉」是眼裡只有錢的惡毒高利貸業者，與崔社長對立，被宏大且黑暗的野心驅使前進。



▼許峻豪飾演的「崔社長」曾經是高利貸業界的傳說，但現在給生病的人無息貸款。



四位都是演技出眾的實力派演員，對《獵犬》期待感又更高啦！



PS：因去年金賽綸酒駕事件《獵犬》官宣開播暫定無限期推遲！金賽綸不退出作品，但也不參與之後的拍攝。

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