金賽綸最後身影永存！攜手李彩玟《我們每天每天》定檔2026，雨中海報逼哭粉

已故演員金賽綸生前最後一部作品確定公開！改編自同名熱門網漫的青春愛情電影《我們每天每天》正式宣佈將於2026年2月上映。

該片由金賽綸、李彩玟主演，不僅是金賽綸的遺作，也是憑《暴君的廚師》躍升為新一代浪漫男神的李彩玟的大銀幕出道作，也是首次擔綱電影男主角，消息一出立刻引爆粉絲關注！



電影改編自KakaoPage上累積超過1600萬瀏覽的同名人氣網漫，故事始於高中入學前一天，男主角湖秀（李彩玟 飾）突然向青梅竹馬的汝月（金賽綸 飾）告白並吻了她，讓汝月又驚又怒，兩人友情瞬間崩裂。 沒想到開學後，他們竟被分到同校同班，從親密好友變成尷尬陌生人，在「已結束的友誼」與「初次萌生的愛意」間掙扎徘徊，展開一段青春酸甜的成長物語。

《我們每天每天》因是今年驟逝的金賽綸最後演出作品而備受矚目。 片中她將展現熟悉的靈動演技，搭配李彩玟青澀又讓人心動的表現，預計將讓觀眾同時感受到溫暖與惋惜。 此外，演員陣容還包括 Cherry Bullet 出身的崔裕姝、憑《A-TEEN》收穫20代粉絲的柳宜賢等新生代偶像，增添作品期待感。

電影還同步公開了宣傳海報，湖秀與汝月於淅瀝雨中共撐一把傘，湖秀的眼神落在汝月的身上，而汝月若有所思地看著下方，眼神雖未有交匯卻流露微妙情感。 畫面不僅可見金賽綾清新依舊的身影，也捕捉到李彩玟的少年感，讓網友激動直呼：「一定要支持賽綸最後作品！」「光海報就讓人想起初戀心動~」。



