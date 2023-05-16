因金赛纶酒驾事件几经波折！禹棹奂&李相二主演Netflix韩剧《猎犬》终於释出预告，上线时间确定拳拳到肉

又一部可以约男友&老公一起看的痛快爽剧，喜欢肉搏战的朋友们千万别错过～。（四位主演都是实力派也太猛）

Netflix 动作人气漫改新剧《猎犬》释出了首波预告，官方也确定会在6 月 9 日正式痛快上线。

《猎犬》讲述三个好友在仁慈的放债人手下做事，合作对付把经济弱势者当目标的恶毒高利贷，却意外被卷入巨大势力后所发生的精采故事。



▼《猎犬》正式前导预告，禹棹奂和李相二重磅出击！擂台之外，真正的拼搏才正要展开。



【人物简介】

▼禹棹焕饰演的「金建宇」曾是新人王之战中获得冠军的拳击新星，为了偿还母债遇到了高利贷业界的传说崔社长，他作为警卫员迎来了全新的人生。



▼李相二饰演的「洪宇镇」与建宇在拳击比赛中结识，以自己过往的经验帮助对高利贷一无所知的建宇。



▼朴星雄（朴诚雄）饰演的「金明吉」是眼里只有钱的恶毒高利贷业者，与崔社长对立，被宏大且黑暗的野心驱使前进。



▼许峻豪饰演的「崔社长」曾经是高利贷业界的传说，但现在给生病的人无息贷款。



四位都是演技出众的实力派演员，对《猎犬》期待感又更高啦！



PS：因去年金赛纶酒驾事件《猎犬》官宣开播暂定无限期推迟！金赛纶不退出作品，但也不参与之后的拍摄。

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