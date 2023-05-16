「海秀離開了我們成為大海波光」海秀官方終發聲，張允瀞慟「期望她在我巢裡治癒且飛翔，我卻錯失了」

韓國Trot歌手海秀12日驚傳過世，昨（15）日先是韓媒取得公演單位消息確認其死訊，晚間海秀官方才發出聲明。

*先前報導：‎29歲Trot女歌手海秀傳留下遺書身亡，韓媒證實「公演單位收到通知其已故」

海秀官方IG轉為公開帳號發文：「這裡是Trot歌手海秀官方網站。很抱歉告訴大家一個令人心痛與遺憾的消息。今年5月12日，海秀離開了我們成為大海的波光。海秀是個懂得給予周圍人愛，也懂得和他人分享的溫暖之人。」

「突然接到噩耗，遺屬、熟人與同事都懷著悲痛的心情哀悼故人。葬禮已按照已屬的意願安靜的採非公開方式辦理，為了讓陷入巨大悲傷的遺屬追悼故人並安心送走故人，懇請大家不要進行推測性、惡意性報導或散佈謠言。在此對故人最後一程表示哀悼。」



海秀生前曾視同為Trot歌手的前輩張允瀞為模範，透露從張允瀞身上得到莫大力量，張允瀞也相當照顧她。根據各大韓媒報導，張允瀞透過丈夫都慶完的IG（都慶完IG為非公開）發布了一張兩人見面的側拍照，還有海秀曾寫給她的手寫信，她表示自己對海秀是「鳥媽媽」般的心情，「希望她在我的巢裡得到愛，能治癒傷痛且帥氣的飛翔，我是抱著這種鳥媽媽的心情，卻錯失了。」並提到自己聽到噩耗「又是哭泣又是生氣也很思念，痛苦無法用言語表達」。韓媒更透露張允瀞在海秀的靈堂尚未設置好時，便匆匆前往。



張允瀞與海秀深厚的前後輩感情為人所知，張允瀞曾替海秀支付矯正牙齒的費用，3個月前的《不朽的名曲2》節目上，海秀登台獻唱張允瀞的歌與其他歌手PK，提到張允瀞忍不住落淚，表達自己歷經了很長的無名時期，是透過張允瀞的支持才走到現在，如今兩人卻天人永隔，留下無限遺憾。



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