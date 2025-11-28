金賽綸母出手，力挺女兒說法！錄音、訊息、信件全公開

已故女演員金賽綸的母親日前再次公開聲明，指女兒在未成年時確實與演員金秀賢交往，並釋出部份證據佐證。 她表示，「擔心真相被扭曲或掩蓋，才決定把我們手上的資料公開，希望調查機關能夠客觀判斷。」

金母指出，金秀賢方面至今仍堅稱相關證據「都是偽造」，否認兩人未成年時交往，但母親強調，證據真偽最終將由調查機構決定，雙方應停止媒體攻防，等待官方結果。

公開的資料包括知情人士錄音，內容透露金秀賢曾陪金賽綸到機場，兩人將貓咪名字從「紅糕、蜜糕」改成「月、雲」，並用《擁抱太陽的月亮》OST暗示兩人交往。 錄音中也有朋友提到「當時是18歲嗎？」以及金賽綸稱金秀賢為「月亮」等細節。 母親指出，許多知情者都提供了具體事例，甚至金賽綸的妹妹也向調查機關作了詳實證詞。



此外，經電子設備檢證後發現金賽綸留下多則帶有親密情侶意味的訊息，如「剩下的每一天都想跟你在一起」、「一切困難我們也要一起度過」等，時間從2017年9月起到2018年，內容明顯屬於戀人間的互動。 金母也公開金賽綸寫給朋友的信件，其中提到「我們交往大約五、六年，既是初戀，也是最後的愛」，朋友間的訊息也提到「五年來的男友」，顯示兩人交往時間長達五年。



金秀賢方面則堅決否認，表示兩人是成年後才交往，並已對金賽綸家屬提出名譽毀損告訴，甚至追討高達約120億韓元的賠償。 此案目前仍在調查中，金母呼籲媒體停止猜測與攻防，等待官方調查結果，讓真相水落石出。

金賽綸母親最後表示，希望這次公開資料能夠還女兒一個清白，也讓外界了解事情的全貌，「不論結果如何，我們只希望調查能公平、客觀，真相早日揭曉。」

