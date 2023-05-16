金宣虎大螢幕出道大作《貴公子》預告公開！顛覆形象變身邪惡壞壞富家子6月21日韓國上映

電影《魔女》系列的朴勳政導演所推出的新作品《貴公子》（前譯《悲傷熱帶》）終於即將在韓上映，日前也先行公開了短短40秒的預告片，只見金宣虎一副遊戲人間吊兒郎當的樣子，完全表現出片名所描述的感覺。

由電影公司NEW發行的《貴公子》將訂於6月21日上映，並公開了短預告片以及主視覺海報。海報以及預告片的色調都偏向藍色灰暗，雖是以熱帶國家為背景拍攝卻給人冷冷的感覺。飾演貴公子的金宣虎更拿槍指著某人並且露出得意的笑臉，變身神秘反派的他令人看起來不寒而慄。



《貴公子》劇情描述某天突然成了所有人追擊目標的一位年輕拳擊選手Marco（姜泰柱飾），以及將Marco身邊摧毀成一片廢墟的神祕追擊男子貴公子（金宣虎飾），在追趕以及被追趕的瞬間，打造出整部作品的緊張氛圍。金宣虎向著目標舉起了槍，以及Marco穿越樹林的奔跑追逐身影，引發觀眾們的好奇心。



預告片中看起來悠閒地喝著可樂，正在等待誰的貴公子，以及滿臉傷痕並且被瘋狂追逐著的Marco，執著於追逐Marco的財閥二世委託人金剛于，還有帶著墨鏡飆車的神祕女子高雅羅，預告著片中將有著緊張又精彩的槍戰追擊，以及飛車追逐刺激畫面。預告最後更由金宣虎說著：「朋友，我說過我們最近會再見面的吧？」似乎掌控著一切圍捕Marco，令人好奇這位惡霸貴公子的表現。



《貴公子》劇情描述輾轉於菲律賓等地打著地下拳擊賽的選手Marco，身邊突然出現了一位神祕男子貴公子，以及引來多方勢力追逐著他，他將如何逃離這些人？由電影《新世界》《魔女》的系列深受觀眾們喜愛的導演朴勳政執導，也是演員金宣虎的大螢幕出道作品，6月21日即將在韓上映。



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