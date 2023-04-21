宋仲基攜愛妻歐洲約會！羅馬街頭牽手散步、甜蜜攬肩，Katy孕肚愈加明顯

正在匈牙利拍攝Netflix新片《盧基菀》的宋仲基，近日被目擊與妻子Katy一起在羅馬街頭牽手散步。Katy孕肚明顯隆起，兩人有說有笑、互動十分甜蜜。

昨日新浪娛樂公開了這組照片，宋仲基與妻子穿著寬鬆的休閒服、戴著太陽眼鏡，時而牽手、時而對視說笑，毫不在意路人眼光。



"#SongJoongKi and his wife are dating in Rome" is currently trending in Weibo



Joongki originally didn't notice the photographer but when he did, he didn't care ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



We are in a totally new era lol pic.twitter.com/LmihzGU054 — Song JoongKi 송중기 only (@sjkwings1985) April 20, 2023

宋仲基一手提購物袋、一手攬住妻子肩膀，十分甜蜜。 Katy腹部隆起越來越明顯，整個人仍神采奕奕。 之前有媒體稱Katy預產期在8月，但宋仲基公司口風很嚴：「演員私生活無法確認。」



宋仲基去年底首度認愛《凶宅勿近》英國女演員Katy Louise Saunder，今年1月宣佈登記結婚並透露妻子已有身孕。D社還拍到Katy與母親一起逛嬰兒用品店的畫面：



宋仲基對這段關係十分坦誠，去年9月出席2022 APAN Star Awards以《黑道律師文森佐》獲得大賞時，感言中就提到Katy及其愛犬的名字。 去年12月《財閥家的小兒子》在新加坡舉辦媒體見面會時女友也陪同前往，宋仲基將她介紹給所有劇組工作人員，毫不避諱。今年2月宋仲基飛赴匈牙利拍攝Netflix電影《盧基菀》，Katy也攜愛犬一同前往。



宋仲基經常通過IG分享日常，昨日還PO出與Katy愛犬互動的日常照片。 但Katy十分低調，這次約會照片是兩人2月出國後首次同時露面，格外引人矚目。



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