《模範計程車2》金道奇是幾號司機？李帝勳:「我覺得是17號！這樣2～16號就可以找人來特別出演」

最近終映《模範計程車2》（港譯：模範的士2）中，飾演金道基一角的李帝勳在第二季飾演過王道奇、巫師、囚徒、農夫、情聖、夜店保全等每個故事都有不同的副角色，展現精湛的演技。再加上華麗的動作戲和感情演技，使得電視劇更加豐富。

在《模範計程車2》最後一集中，金素妍作為「1號司機」特別出演，李帝勳表示感到非常高興，這會讓人感覺《模範計程車》的世界觀正在擴張。



金道奇是幾號司機呢？李帝勳說：「我覺得大概是17號，可能會有2號到16號的前輩們，他們以後就有可能特別出演，可能會出來合作或是背叛後離開， 這樣一來《模範出租車》的世界觀就會無窮無盡地展開。」哇...這樣是不是可以拍很多季，也可以期待很多人來客串 XD



而《模範計程車2》任務結束1年後，新聞播出女軍人「黃睿莉」因遭到性侵和威脅等二次傷害而做出極端的選擇，隨後金道奇就來到這個軍營，似乎是接到相關委託，並這樣結束劇情，暗示了會有第三季。SBS方面也正式官宣：「「第三季已經確定推進，即將開始與演員、編劇等相關人士進行討論。」另外，今晚還會播出特輯，大家可以期待一下啦！



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