宋仲基去年底（2022年）認愛英國女友，今日（30日）官宣再婚＋懷孕！

哇！恭喜宋仲基～

去年底，‎宋仲基認愛英國女友Katy Louise Saunders‎，引發關注。據了解，兩人經朋友介紹並認識，經常在家附近約會。而宋仲基赴新加坡出席活動時，也將女友介紹給劇組及工作人員們，大方認愛、毫不遮掩。

엥 송중기 오늘 혼인신고했대 애도 생겼대 pic.twitter.com/uLJIo4iZMS — 51 (@pasxtta) January 30, 2023

今日（30日），宋仲基親自通過官方網站告訴粉絲們，自己即將結婚，而女友也懷有寶寶了。宋仲基表示：「我發誓要和Katy Louise Saunders共度餘生，她一直在我身邊，支持我、照顧我，陪我度過寶貴時光。她有顆善良的心，熱情地過著自己的生活，她是個值得尊敬且了不起的人物。感謝她，我正在成為更好的人。我們自然而然地、夢想著建立一個幸福的家庭。為了遵守彼此的約定，我們為此付出很多努力。真心感謝的是，珍貴的生命也找上我們。」

宋仲基與Katy Louise Saunders將在今日登記結婚，他也提到粉絲的支持與祝福，是自己演員生涯中最大的力量。未來作為個人、作為演員，也會帶著更多責任和熱情，全力以赴。

而宋仲基所屬社的相關人員向媒體表示，宋仲基與Katy Louise Saunders將舉行婚禮，但時間尚未確定。另外，宋仲基結束電視劇《財閥家的小兒子》行程後，近期確定加盟新片‎《路奇莞》‎，與《魔幻之音》崔成恩合作。

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