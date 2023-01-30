宋仲基去年底（2022年）認愛英國女友，今日（30日）官宣再婚＋懷孕！

宋仲基去年底（2022年）認愛英國女友，今日（30日）官宣再婚＋懷孕！

明星   2023年1月30日   星期一13:40   Hui   26

（封面圖源：IG@hi_songjoongki）

哇！恭喜宋仲基～

去年底，‎宋仲基認愛英國女友Katy Louise Saunders‎，引發關注。據了解，兩人經朋友介紹並認識，經常在家附近約會。而宋仲基赴新加坡出席活動時，也將女友介紹給劇組及工作人員們，大方認愛、毫不遮掩。

今日（30日），宋仲基親自通過官方網站告訴粉絲們，自己即將結婚，而女友也懷有寶寶了。宋仲基表示：「我發誓要和Katy Louise Saunders共度餘生，她一直在我身邊，支持我、照顧我，陪我度過寶貴時光。她有顆善良的心，熱情地過著自己的生活，她是個值得尊敬且了不起的人物。感謝她，我正在成為更好的人。我們自然而然地、夢想著建立一個幸福的家庭。為了遵守彼此的約定，我們為此付出很多努力。真心感謝的是，珍貴的生命也找上我們。」

宋仲基與Katy Louise Saunders將在今日登記結婚，他也提到粉絲的支持與祝福，是自己演員生涯中最大的力量。未來作為個人、作為演員，也會帶著更多責任和熱情，全力以赴。

而宋仲基所屬社的相關人員向媒體表示，宋仲基與Katy Louise Saunders將舉行婚禮，但時間尚未確定。另外，宋仲基結束電視劇《財閥家的小兒子》行程後，近期確定加盟新片‎《路奇莞》‎，與《魔幻之音》崔成恩合作。

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留言/評論
  • 期待一個基因超強的混血寶寶呢 <3
    57分前
  • 一下子當了三個孩子的爸爸，恭喜恭喜
    1小時前
  • 他們也交往了1年多，現在有了孩子，肯承擔責任結婚，是好事，好過一些明星，要女友墮胎
    59分前
  • 祝福啊！那次不祝福！喬妹贏了她喜歡的演藝事業。仲基哥贏了他要的家庭也當了爸爸，兩個人各自安好，也各自圓滿幸福 🥹 #早就知道公開就是出事了 #他們生的亞歐混血兒應該很漂亮
    50分前
  • Congratulations🎉🎉🎉
    1小時前
→更多留言...(21)
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